Hansi Flick memimpin Barcelona menjuarai La Liga ke-29 setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 di Camp Nou pada hari Minggu. Pelatih asal Jerman tersebut tetap profesional memimpin tim meski ayahnya meninggal dunia beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

Pelatih Flick tetap mendampingi tim di pinggir lapangan meski sang ayah meninggal dunia beberapa jam sebelum pertandingan berlangsung. Kemenangan tersebut memastikan Barcelona tidak lagi terkejar rivalnya dengan tiga pertandingan tersisa musim ini. Sebelum laga dimulai, seluruh stadion mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan. Tayangan televisi juga memperlihatkan Flick menangis dan mendapat pelukan dari staf pelatih serta para pemain Barcelona.

Di atas lapangan, Barcelona tampil dominan dan menutup musim dengan performa impresif yang semakin memperkuat hubungan Flick dengan para suporter.

"Itu pertandingan yang berat dan saya tidak akan pernah melupakan hari ini," kata Flick saat perayaan gelar di Camp Nou dilansir dari Tribal Football. "Saya ingin berterima kasih kepada skuad dan semua orang yang mendukung kami. Hal terpenting adalah saya sangat bangga memiliki tim yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya," lanjutnya.





