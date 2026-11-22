Pelatih Barcelona Hansi Flick mengecam kinerja ofisial keempat dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal. Ia menyebut wasit Hernandez Hernandez kurang berkomunikasi dengan tim.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyuarakan kekecewaan serius kepada petugas pertandingan usai kemenangan tipis timnya atas Villarreal dengan skor 3-2. Meskipun Barcelona berhasil bangkit dari ketertinggalan, Flick marah karena perlakuan terhadap staf pelatihnya di tepi lapangan dianggap tidak profesional. Ia secara khusus menuding ofisial fourth official tidak berkomunikasi dengan tim padahal seharusnya membantu wasit.

Kritik Tegas Terhadap Kinerja Petugas Pertandingan

Hans Flick tidak menahan kritik kerasnya terhadap kepemimpinan perangkat pertandingan dalam kemenangan tipis Barcelona atas Villarreal. Ia secara khusus menyoroti tindakan ofisial keempat setelah melayangkan kartu kuning kepada pelatihnya karena protes. Ofisial tersebut mendapatkan kartu kuning saat melihat pemain pengganti Fermin Lopez diusir dari bangku cadangan pada menit ke-74 pertandingan. Menurut laporan wasit Hernandez Hernandez seusai pertandingan, gelandang itu diusir karena menghampiri ofisial keempat dan protes keras sambil berkata, Jangan macam-macam denganku. Ia kemudian menuju lorong sebelum kartu merah diperlihatkan kepadanya.

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Flick menyatakan kebingungannya mengapa perangkat pertandingan tidak berkomunikasi dengannya sementara ia dihukum hanya karena bertanya. Ia menekankan bahwa tugas ofisial keempat seharusnya membantu wasit di lapangan, bukan hanya memperhatikan bangku cadangan Barcelona. "Kita lihat informasi apa yang mereka berikan kepada kami. Saya bertanya dan mereka memberi saya kartu kuning," ujar pelatih asal Jerman tersebut dalam konferensi pers. Situasi ini memicu ketegangan besar antara bangku cadangan Barcelona dan wasit Hernandez Hernandez sepanjang laga sore itu.

Pelatih Barcelona itu mengakui bahwa reputasi wasit Hernandez Hernandez sudah diketahui sebelum laga dimulai. Meskipun mereka telah memperkirakan situasi tersebut, Flick tetap merasa frustrasi dengan sikap hakim garis dan ofisial keempat. Ia menilai kedua petugas tersebut sangat memperhatikan timnya padahal seharusnya berkomunikasi lebih baik. Flick menambahkan bahwa secara umum ia senang dengan para wasit di laga ini, kecuali dengan perilaku ofisial keempat yang dinilai tidak membantu jalannya pertandingan.

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Analisis Awal Laga yang Mematikan dan Mentalitas Pemain

Meski kepemimpinan wasit menjadi sorotan utama, Flick juga menyoroti kelengahan fatal di lini belakang Barcelona. Tim tersebut kebobolan dua kali dalam tujuh menit pertama melalui Thierno Barry dan Tani Oluwaseyi. Ini merupakan pertama kalinya Barcelona kemasukan dua gol secepat itu dalam pertandingan liga sejak menghadapi Real Zaragoza pada November 1981. Flick mengakui bahwa gol pertama jelas merupakan kesalahan mereka dan Villarreal langsung mengeksekusi peluang tersebut dengan sangat baik.

Awal pertandingan yang buruk ini seharusnya menjadi bencana bagi Barcelona, namun Flick memuji respons mental para pemainnya. Mereka menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk menata kembali permainan sebelum jeda babak pertama. Barcelona sempat gagal mengeksekusi penalti yang bisa membuat upaya mengejar ketertinggalan jauh lebih mudah sejak awal. Namun, pemain berhasil bangkit dari keterkejutan awal dan menunjukkan mentalitas juara yang dibutuhkan dalam persaingan keras La Liga.

Kebangkitan Dominan di Babak Kedua dan Dampak Klasemen

Perubahan struktur permainan pada babak kedua terbukti menjadi kunci menentukan bagi Barcelona untuk meraih tiga poin penuh. Ketangguhan mereka membuka jalan bagi kebangkitan yang dominan selepas jeda waktu istirahat. Dengan intensi menyerang yang jauh lebih besar, Barcelona memperkecil ketertinggalan ketika Gerard Martin menyundul umpan silang dari Pedri ke gawang Villarreal. Martin termasuk di antara pemain yang tampil menonjol dalam laga krusial ini.

Barcelona kemudian menyamakan kedudukan ketika Lopez menyambar umpan mendatar Lamine Yamal yang melintasi kotak penalti pada menit ke-60. Pada menit ke-67, Pau Navarro membelokkan umpan silang Eric Garcia ke gawangnya sendiri, sehingga tuan rumah unggul untuk pertama kalinya. Flick memuji penampilan bek sayap Garcia dan Joao Cancelo pada babak kedua yang tampil luar biasa. Ia menyebutkan bahwa dalam sepakbola modern, bek sayap sangat penting baik dalam menyerang maupun bertahan.

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Kemenangan dramatis ini membawa Barcelona mengoleksi 36 poin di puncak klasemen La Liga. Mereka unggul tiga poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua klasemen. Situasi ini sangat penting menjelang lawatan Barcelona ke Sabah dalam ajang Liga Champions pada Rabu. Selain itu, Barcelona juga akan menjalani laga kandang melawan Deportivo di kompetisi domestik pada Minggu mendatang. Persaingan ketat di puncak klasemen masih akan berlangsung sengit di pekan-pekan berikutnya.