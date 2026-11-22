Hansi Flick menempatkan Frenkie de Jong di lini belakang dan menurunkan Karim Adeyemi sebagai penyerang utama untuk menghadapi Villarreal demi mempertahankan posisi puncak La Liga.

Pelatih tim Barcelona asal Jerman Hansi Flick telah mengumumkan susunan pemain resmi yang akan menghadapi Villarreal CF dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga yang akan digelar pada hari Minggu malam. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama agar tim Catalan dapat mempertahankan posisi puncak klasemen sementara dan menjaga keunggulan poin mereka di tengah persaingan ketat musim ini.

Strategi Unik Flick dengan De Jong di Lini Belakang

Hansi Flick membuat keputusan taktis yang mengejutkan dengan menempatkan gelandang andalan Frenkie de Jong ke dalam lini belakang. De Jong akan bermain bersama Eric Garcia, Gerard Martin, dan Joao Cancelo untuk membentuk pertahanan, sementara Pau Cubarsi harus rela duduk di bangku cadangan sebagai langkah pencegahan setelah mengalami cedera baru-baru ini bersama tim nasionalnya. Pilihan ini mencerminkan keinginan Flick untuk memanfaatkan visi bermain dan kemampuan De Jong dalam menguasai bola di bawah tekanan guna membangun serangan dari area pertahanan.

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Keputusan ini bukan tanpa alasan strategis, di mana Flick mengandalkan kemampuan De Jong untuk membawa bola keluar dari tekanan lawan dengan lebih efektif. Kombinasi empat pemain ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang solid sekaligus memberikan fleksibilitas dalam transisi dari pertahanan ke serangan, sesuatu yang sangat dibutuhkan Barcelona dalam menghadapi intensitas laga yang tinggi.

Komposisi Penyerang Baru dan Pergeseran Roda Permainan

Di lini depan, Flick memutuskan untuk menurunkan penyerang asal Jerman Karim Adeyemi sebagai pilihan utama, menggeser Anthony Gordon yang kini mulai dari bangku cadangan. Adeyemi akan bermitra dengan Lamine Yamal dan Raphinha untuk menciptakan ancaman di area pertahanan Villarreal. Pilihan ini mengandalkan kecepatan dan pergerakan Adeyemi di balik lini pertahanan lawan, terutama ketika Villarreal maju menyerang dan meninggalkan ruang kosong di belakang.

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Komposisi ini menunjukkan bahwa Flick lebih memilih variasi solusi serangan daripada bergantung pada nama-nama tertentu saja. Anthony Gordon disimpan sebagai kartu cadangan yang siap diandalkan, bersama dengan Dani Olmo, Gavi, dan Gabriel Jesus. Hal ini memberikan Flick banyak opsi untuk mengubah bentuk tim dan strategi serangan sesuai dengan jalannya pertandingan yang dinamis dan penuh tekanan.

Di lini tengah, Flick mengandalkan trio Marc Bernal, Pedri, dan Fermin Lopez yang diharapkan dapat memadukan kemampuan mengatur tempo permainan. Trio ini bertugas untuk bergerak di antara lini pertahanan dan serangan, serta menciptakan peluang gol dari posisi yang strategis. Kehadiran mereka di tengah lapangan menjadi kunci untuk menjaga dominasi bola dan mengalirkan serangan menuju tiga pemain depan yang memiliki kecepatan tinggi.

Konteks Klasemen dan Target Victorinya Barcelona

Laga ini berlangsung pada momen krusial di mana Barcelona berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 33 poin dari 12 pertandingan, terdiri dari 11 kemenangan dan satu kekalahan. Tim Catalan telah mencetak 48 gol dan hanya kebobolan 13 gol, menunjukkan performa ofensif yang sangat dominant sepanjang musim ini. Victorinya atas Villarreal menjadi peluang penting untuk kembali membuka jarak tiga poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua dengan poin yang sama namun telah memainkan satu laga lebih banyak.

Sebaliknya, Villarreal masuk ke laga ini dari posisi kedelapan dengan 15 poin dari 12 pertandingan, mencatatkan empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan. Dengan torehan 17 gol yang dicetak dan 15 gol kebobolan, angka tersebut menunjukkan perbedaan produktivitas gol yang sangat besar antara kedua tim, di mana Barcelona mencetak lebih dari dua setengah kali jumlah gol Villarreal dalam jumlah pertandingan yang sama.

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Kejutan bagi Barcelona dalam laga ini adalah kemenangan berharga 2-1 atas Atletico Madrid di kandang lawan sebelum jeda internasional, di mana Fermin Lopez mencetak dua gol. Hasil itu menjadi kemenangan ketiga beruntun mereka di semua kompetisi sekaligus melanjutkan start impresif pada musim ini. Namun, beban mental dan fisik akan meningkat mengingat jadwal padat yang menanti.

Target Kemenangan Menuju Fase Padat Pertandingan

Victory atas Villarreal menjadi target utama bagi Hansi Flick karena Barcelona dijadwalkan menjalani sembilan laga dalam rentang waktu 27 hari ke depan. Mencapai kemenangan dan menjaga kebugaran para pemain menjadi prioritas utama staf pelatih dalam fase mendatang untuk memastikan tim tetap di puncak klasemen. Tekanan akan semakin besar jika tim gagal mencetak gol mengingat defensif Villarreal mungkin akan bermain lebih ketat dan konservatif untuk mengantisipasi serangan cepat Barcelona.

Para pemain cadangan seperti Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Pau Cubarsi, Alex Campos, Jules Kounde, dan Alejandro Balde siap untuk menggantikan pemain utama jika terjadi kelelahan atau cedera selama pertandingan. Keberhasilan Flick dalam mengelola rotasi pemain dan taktik lapangan akan sangat menentukan hasil akhir laga ini dan posisi Barcelona di klasemen akhir La Liga musim berjalan.