Hampir Setengah Lagu Baru di Deezer Dibuat oleh AI, Muncul Kekhawatiran Soal Hak Cipta

Deezer melaporkan hampir 50 persen lagu baru di platformnya dihasilkan oleh AI, memicu kekhawatiran tentang hak cipta dan transparansi di industri musik. Studi menunjukkan pendengar sulit membedakan musik buatan manusia dan AI.

Platform streaming musik terkemuka asal Prancis, Deezer , baru-baru ini mengungkapkan sebuah tren yang semakin mengkhawatirkan sekaligus menarik perhatian dalam industri musik global. Data internal Deezer menunjukkan bahwa hampir separuh dari lagu-lagu baru yang diunggah ke platform mereka saat ini dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI.

Angka ini mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada bulan September lalu, persentase lagu yang dihasilkan AI tercatat sebesar 28 persen, dan pada awal tahun ini, angka tersebut hanya 10 persen. Lonjakan dramatis ini mengindikasikan bahwa AI semakin berperan dalam produksi musik, namun ironisnya, musik yang dihasilkan oleh AI belum mendapatkan popularitas yang sebanding di kalangan pendengar.

Deezer melaporkan bahwa lagu-lagu yang dibuat oleh AI hanya menyumbang sekitar 1 hingga 3 persen dari total waktu mendengarkan di platform mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas, orisinalitas, dan daya tarik musik yang dihasilkan oleh mesin dibandingkan dengan musik yang diciptakan oleh manusia. CEO Deezer, Alexis Lanternier, menyoroti bahwa fenomena ini bukan lagi sekadar tren sesaat atau eksperimen kecil. Ia menyatakan bahwa musik yang dihasilkan AI telah menjadi bagian integral dari lanskap musik modern dan tidak bisa diabaikan.

Lanternier menekankan pentingnya tindakan kolektif dari seluruh ekosistem musik untuk melindungi hak-hak para artis dan meningkatkan transparansi bagi para pendengar. Ia berpendapat bahwa pendengar berhak mengetahui apakah sebuah lagu diciptakan oleh manusia atau oleh AI, dan artis berhak mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka. Selain itu, Deezer juga melakukan studi bersama dengan Ipsos yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden, yaitu 97 persen, tidak mampu membedakan antara musik yang dibuat oleh manusia dan musik yang dihasilkan oleh AI.

Temuan ini semakin memperkuat kekhawatiran tentang potensi dampak AI terhadap industri musik dan perlunya regulasi yang jelas untuk mengatasi masalah hak cipta dan orisinalitas. Beberapa platform streaming lain, seperti Spotify, telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan menghapus jutaan lagu “spam” yang diduga terkait dengan AI dan memperketat kebijakan mereka terhadap konten tiruan. Namun, masalah ini tidak hanya terbatas pada platform streaming.

Kasus penyalahgunaan AI dalam musik semakin sering terjadi, termasuk laporan tentang lagu-lagu AI yang diunggah ke profil musisi yang telah meninggal tanpa izin, serta praktik penipuan royalti yang melibatkan ribuan lagu AI dan penggunaan bot untuk meningkatkan jumlah streaming. Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi integritas industri musik dan dapat merugikan para artis yang sah. Di sisi lain, pemerintah di beberapa negara mulai mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah United Kingdom, misalnya, telah membatalkan rencana yang memungkinkan perusahaan AI menggunakan karya berhak cipta tanpa izin, setelah menghadapi kritik keras dari pelaku industri kreatif. Situasi ini menyoroti kompleksitas masalah ini dan perlunya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis dalam industri musik. Pertanyaan tentang bagaimana melindungi hak cipta, memastikan transparansi, dan mempromosikan kreativitas manusia di era AI menjadi semakin mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat.

Deezer berharap adanya langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi AI yang pesat





