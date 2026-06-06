Pada Piala Dunia 2026, ribuan calon penonton dari lebih dari 25% negara peserta menghadapi larangan perjalanan atau kesulitan besar dalam mendapatkan visa AS. Analisis BBC World Service terhadap data perjalanan menemukan tingkat penolakan lebih dari 40% untuk 11 dari 48 negara yang lolos, melampaui rata-rata nasional. Kasus Abdulla Adnan dari Irak yang tidak bisa ke Amerika karena ketidakjelasan konsuler serta kebijakan larangan yang menargetkan empat negara peserta, termasuk Haiti, Iran, Senegal, dan Pantai Gading, menjadi contoh nyata. Asosiasi pendukung Pantai Gading menolak mengirim kelompok karena "bentuk segregasi". Kebijakan ini menimbulkan kemarahan dan mengkhawatirkan komitmen AS sebagai tuan rumah turnamen global. Meski ada pengecualian deposit untuk beberapa negara, hambatan administratif dan cultural tetap menghalangi akses inklusif.

Ketika tim nasional Irak berhasil meloloskan diri ke Piala Dunia pada akhir Maret, Abdulla Adnan dengan antusias membeli tiket untuk menonton dua pertandingan penting melawan Norwegia dan Prancis yang akan digelar di Boston dan Philadelphia, Amerika Serikat, dalam bulan yang sama.

"Menonton langsung di stadion, merasakan suasana kerumunan, bersorak-sorai, dan melihat tim saya bertanding benar-benar memiliki makna yang sangat berharga untuk saya," ungkap Adnan. Irak hanya untuk kedua kalinya memenuhi kualifikasi ke ajang Piala Dunia, yang pertama terjadi pada tahun 1986. Namun, upaya Adnan untuk mendapatkan visa Amerika Serikat menghadapi berbagai hambatan yang tak terduga. Padahal, Irak tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump.

Melainkan, karena konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, layanan konsuler rutin di Irak sempat ditangguhkan lantaran pertimbangan keamanan wilayah tersebut. Situasi ini membuat ribuan calon penonton dari lebih dari 25 persen negara peserta Piala Dunia 2026 menghadapi pelarangan perjalanan atau kesulitan besar dalam proses pengajuan visa, menurut analisis data perjalanan yang dilakukan BBC World Service. Adnan tidak menyendiri dalam pengalamannya.

Ia mencoba mendatangi kedutaan besar AS di Yordania, negara tetangga Irak, namun staf kedutaan tersebut menepis permohonannya karena ia bukan warga negara Yordania. Selanjutnya, ia pun mempertimbangkan untuk mengajukan visa di Turki. Namun, mengingat proses yang bisa memakan waktu hingga dua minggu tanpa ada jaminan akan diterima, Adnan akhirnya memutuskan untuk menyerah karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan dan rumah terlalu lama.

Kasus serupa dialami oleh beberapa calon penonton dari wilayah lain, yang mengecam kebijakan visa AS dan memandangnya sebagai bentuk segregasi yang menargetkan negara-negara tertentu. Presiden Donald Trump pernah memberlakukan larangan dan pembatasan visa lebih keras bagi sejumlah negara, termasuk empat peserta Piala Dunia: Haiti, Iran, Senegal, dan Pantai Gading. Hal ini berarti warga negara-negara tersebut tidak memiliki akses ke jenis visa kunjungan yang disarankan otoritas AS untuk calon penonton Piala Dunia 2026.

Julien Kouadio Adonis, yang mewakili asosiasi pendukung timnas Pantai Gading, menyebut kebijakan tersebut sebagai "bentuk segregasi yang tidak berani disebutkan, tetapi buktinya nyata.

" Ia menambahkan bahwa tidak ada negara Eropa yang menghadapi pembatasan serupa, menimbulkan pertanyaan mengapa justru negara-negara Afrika yang menjadi sasaran. Karena regulasi yang ketat tersebut, asosiasi Adonis memutuskan untuk tidak mengirimkan kelompok pendukung ke AS untuk Piala Dunia 2026. Meski merasa lega karena dapat menghindari biaya tiket yang sangat mahal-berkisar antara 300 hingga 5.000 dolar AS-Adonis tetap berkeyakinan bahwa negara yang tidak mau menyambut para pendukung tim peserta tidak seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Sebaliknya, sebanyak 42 negara yang lebih makmur mendapat keuntungan dari program bebas visa. Mereka dapat mengajukan permohonan secara daring melalui Sistem Elektronik Otorisasi Perjalanan (ESTA) AS dengan biaya sekitar 40 dolar AS. Sementara itu, warga negara yang memerluba visa harus membayar 185 dolar AS, menghadiri wawancara langsung, serta membuktikan niat untuk meninggalkan AS setelah perjalanan serta kemampuan finansial untuk menutup seluruh biaya kunjungan.

Namun, pada bulan Mei, AS mengumumkan penghapusan persyaratan deposit hingga 15.000 dolar AS bagi warga negara peserta Piala Dunia tertentu-Aljazair, Tanjung Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia-selama mereka memiliki tiket Piala Dunia yang sah. Penggemar timnas Senegal, Aliou Ngom, yang telah menonton dua Piala Dunia terakhir di Qatar dan Rusia, menilai salah satu daya tarik utama turnamen adalah keberagaman budaya yang berkumpul dari seluruh dunia.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa pemain tim basket putri Senegal ditolak visanya ke AS pada tahun lalu. 吸水"Ngom merasa tidak ada gunanya mengajukan visa sebagai penonton karena tingkat penolakan yang sangat tinggi," katanya. Analisis BBC terhadap data Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa tingkat penolakan visa bagi warga dari 11 dari 48 negara yang lolos ke Piala Dunia 2026 melebihi 40 persen.

Untuk perbandingan, rata-rata tingkat penolakan untuk visa bisnis B1 dan wisata B2-yang direkomendasikan untuk penggemar-dari semua negara adalah 34 persen. Tingkat penolakan tinggi ini membuat para penggemar dari negara-negara tersebut sulit untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan banyak uang untuk tiket sebelum memastikan visanya diterima. Jika mereka membeli tiket langsung dari FIFA, mereka memiliki opsi untuk menjual kembali tiket tersebut melalui situs FIFA dengan biaya tertentu dan dapat menggunakan sistem FIFA Pass untuk mempercepat proses pengajuan visa.

Analisis data ini menimbulkan pertanyaan besar tentang inklusivitas Piala Dunia sebagai acara global yang diharapkan dapat menyatukan semakin suka duka di seluruh dunia. Kebijakan visa yang ketat bagi warga negara tertentu tampak kontradiktif dengan semangat sportivitas dan keramahan yang diharapkan dari sebuah tuan rumah turnamen. Bagi banyak calon penonton, seperti Adnan, Adonis, dan Ngom, pengalaman menonton tim negara mereka di Piala Dunia adalah momen yang sangat berharga dan tak terulang.

Namun, ketidakpastian dan kerumitan peraturan visa AS telah mendiskriminasikan mereka hanya karena asal negara. Diskriminasi dalam bentuk larangan atau pembatasan perjalanan berdasarkan kewarganegaraan adalah persoalan yang serius dan melibatkan hak-hak dasar manusia. Pihak FIFA perlu menegakkan standsar inklusivitas bagi semua pendukung tim yang telah memenuhi kualifikasi, sementara negara tuan rumah harus memastikan bahwa proses visa berjalan adil dan transparan bagi semua calon pengunjung tanpa memandang latar belakang asal negara.

Komunitas internasional juga perlu providing kesadaran akan dampak negatif kebijakan semacam ini terhadap nilai-nilai olahraga dan perdamaian dunia. Acara_{{ kata santai "sepakat" "berseru" }} berskala dunia seperti Piala Dunia seharusnya menjadi platform untuk menyatukan orang-orang dari berbagai budaya, bukan memecah belah dengan kebijakan eksklusif yang memberlakukan "segresiasi" terhadap pendukung dari negara-negara tertentu. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengaitkan kebijakan imigrasi dengan identitas nasional dapat merusak semangat dan olympic values seperti saling menghormati dan persaudaraan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dialog antara FIFA, pemerintah AS, dan asosiasi pendukung sepak bola dari seluruh dunia guna mencari solusi yang adil dan memastikan bahwa semua penggemar yang memiliki tiket sah dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan berlebihan. Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi perayaan olahraga universal, bukan arena untuk praktik segregasi yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Semangat sportivitas harus diutamakan di atas segalanya





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