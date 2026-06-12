Halocoko Resmi Jadi Official Ice Cream FIFA World Cup 2026

Merek es krim lokal Halocoko ditunjuk sebagai Official Ice Cream untuk FIFA World Cup 2026. Perusahaan ini meluncurkan seri produk edisi spesial bertema sepak bola serta mengadakan aktivasi eksklusif di Jakarta Fair 2026 untuk menemani momen menonton Piala Dunia.

PT Halocoko Indonesia resmi ditunjuk sebagai Official Ice Cream untuk FIFA World Cup 2026. Sebagai bagian dari komitmennya untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih seru dan tak terlupakan, merek es krim lokal tersebut meluncurkan rangkaian produk edisi spesial bertema sepak bola.

Kolaborasi ini menjadi langkah besar bagi Halocoko dalam memonetisasi salah satu ajang olahraga paling prestisius globally serta memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional. Kemitraan dengan FIFA bukan sekadar tentang iklan, tetapi lebih kepada menghadirkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan momen bersama yang selama ini menjadi esensi Piala Dunia. Seperti yang disampaikan oleh Senior Brand Manager Halocoko, Viona Lie, FIFA World Cup 2026 mewakili lebih dari sekadar pertandingan sepak bola.

Ajang tersebut merepresentasikan persatuan, pengalaman bersama, dan momen yang menyatukan orang-orang lintas budaya serta batas negara. Melalui produk edisi spesialnya, Halocoko ingin menjadi bagian dari tradisi menonton yang tumbuh di ruang keluarga, kafe, hingga acara nonton bareng. Rangkaian produk edisi spesial FIFA World Cup 2026 dari Halocoko meliputi beberapa varian unik. HaloChoco World Cup Limited Edition, produk ikonik merek ini, hadir dengan kemasan khusus bertema Piala Dunia.

Rasa es krim vanila lemut dengan lapisan cokelat renyah ini dimaksudkan untuk menemani momen kebersamaan keluarga saat menonton pertandingan. HaloCookies World Cup Limited Edition dirancang untuk suasana nonton bareng dengan teman. Varain triple chocolate ini menyediakan kombinasi cokelat renyah, es krim vanila, butiran cokelat, dan remahan biskuit yang melimpah, cocok untuk obrolan panjang dan selebrasi kemenangan. Selain itu, ada Lucky 7, es krim berbentuk jersey sepak bola yang melambangkan semangat penggemar.

Angka 7 memiliki makna khusus, sering dihubungkan dengan pemain legendaris, dan diharapkan membawa keberuntungan dalam memprediksi hasil pertandingan. Untuk suasana santai bersama keluarga atau sahabat, Bliss Choco Butter hadir sebagai representasi kebersamaan. Halocoko juga mengadakan berbagai aktivasi eksklusif dan promosi interaktif di acara Jakarta Fair 2026 untuk memberikan pengalaman mendalam kepada penggemar. Dengan langkah strategis ini, Halocoko tidak hanya memperluas portofolio produknya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif Piala Dunia ke dalam konsumen Indonesia





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Halocoko FIFA World Cup 2026 Es Krim Official Ice Cream Edisi Spesial Jakarta Fair 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putaran Final Piala Dunia 2026 Dimulai Pada 11 Juni 2026TVRI siap menyiarkan putaran final Piala Dunia 2026 di Indonesia, tersedia melalui televisi digital dan analog, serta platform OTT Fola Play dan MAXStream.

Read more »

Jadwal Hari Pertama Piala Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026Jadwal lengkap pekan pertama Piala Dunia 2026 dalam WIB. Simak laga pembuka Meksiko vs Afrika Selatan hingga duel sengit Argentina, Brasil, dan Portugal.

Read more »

Jadwal Piala Dunia 2026 Minggu Pertama, 12-18 Juni 2026Kick-off besok, Piala Dunia 2026 dibuka duel Meksiko vs Afsel dan Minggu pertama mulai 12-18 Juni bakal ada tim debutan bermain.

Read more »

Brand Lokal Indonesia Masuk Piala Dunia 2026, halocoko jadi Official Ice Cream FIFAhalocoko resmi menjadi Official Ice Cream FIFA World Cup 2026. Brand lokal Indonesia itu menyiapkan berbagai aktivasi untuk menyambut turnamen terbesar itu

Read more »