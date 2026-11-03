Hakimi Samai Rekor Ziyech, Enrique Raih Pencapaian Sejarah Liga Champions

Achraf Hakimi menyamai rekorn Ziyech sebagai pemain Maroko dengan penampilan terbanyak di kompetisi Eropa. Luis Enrique juga mencatatkan sejarah baru sebagai pelatih pertama dengan 50 laga bersama klub Prancis di Liga Champions.

Paris Saint-Germain mencatatkan tonggak bersejarah baru dalam kiprah Eropa mereka ketika Achraf Hakimi menyamai rekor legendaris Hakim Ziyech. Pemain bek sayap asal Maroko tersebut resmi menjadi atlet Maroko dengan jumlah penampilan tertinggi sepanjang sejarah turnamen Eropa. Pencapaian ini terjadi tepat saat Paris Saint-Germain menghadapi Villarreal di kandang lawan pada Rabu malam, 23 Oktober 2024.

Hakimi Samai Rekor Legendaris Ziyech

Achraf Hakimi mencatatkan penampilan ketigapuluhdelapan di kompetisi tingkat benua, sehingga menyamai total 83 laga yang pernah dijalani oleh Hakim Ziyech. Statistik dari jaringan Prancis Stats Foot mengonfirmasi bahwa Hakimi telah menyamai angka tersebut dengan bermain sebagai pemain inti dalam kemenangan atas Villarreal. Jika Hakimi tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Roma pada 25 November mendatang, ia berpotensi menjadi satu-satunya pemain Maroko dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah.

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Karier internasional Hakimi di kompetisi klub Eropa mencakup masa keemasannya di Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund, dan kini Paris Saint-Germain. Total 81 pertandingannya di Liga Champions Eropa disusul dengan dua penampilan di Piala Super Antarbenua. Angka ini membuktikan konsistensi dan ketahanan fisiknya dalam menghadapi kompetisi tingkat tinggi selama bertahun-tahun tanpa putus.

Luis Enrique Raih Pencapaian Historis

Di sisi lain, pelatih Luis Enrique mencatatkan namanya dalam buku sejarah Liga Champions sebagai manajer pertama yang mencapai 50 pertandingan bersama klub asal Prancis di kompetisi tersebut. Pencapaian ini diraih seiring berlanjutnya perjalanan timnya di level tertinggi benua Eropa sejak ia resmi melatih Paris Saint-Germain. Hal ini menandai konsistensi institusi Paris di pentas elit Eropa di bawah asuhannya.

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Statistik ini bukan sekadar angka belaka, melainkan indikator dari dominasi dan stabilitas yang dibangun Luis Enrique. Sebagai pelatih yang datang dengan ambisi besar, ia telah membawa timnya untuk terus bersaing di puncak klasemen dan menjaga performa tinggi di setiap fase grup maupun knockout. Angka lima puluh laga menjadi bukti nyata dari kepercayaan manajemen dan performa tim yang stabil.

Kontribusi Vitinha dan Rincian Skuat

Perhatian juga tertuju pada pemain Portugal, Vitinha, yang terus menunjukkan kehadiran fenomenal. Ia telah menjalani seluruh 58 pertandingan tim di Liga Champions sejak bergabung pada musim panas 2022 tanpa absen satu kali pun. Konsistensi Vitinha menjadi tulang punggung penting bagi lini tengah Paris Saint-Germain dalam menjaga ritme permainan.

Skuat lengkap yang dipertontonkan Luis Enrique melawan Villarreal malam ini meliputi Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Desire Doue, dan Mahamadou Akliouche. Komposisi ini menunjukkan kepercayaan penuh sang pelatih kepada seluruh elemen pemainnya. Mereka tampil solid di hadapan penonton Villarreal dalam rangka menjalani jornada keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Perbandingan Karier Ziyech di Eropa

Sebagai pembanding, Hakim Ziyech saat ini memperkuat Botafogo Brasil. Rekor 83 penampilannya di turnamen Eropa terbagi dalam 45 pertandingan di putaran final Liga Champions, 14 laga di babak kualifikasi. Selain itu, ia juga tercatat memiliki 17 penampilan di Liga Europa, enam pertandingan di babak kualifikasi turnamen tersebut, serta satu laga di Piala Super Antarbenua. Perjalanan karirnya di kompetisi Eropa dibentuk oleh klub-klub besar seperti Chelsea, Ajax, Galatasaray, Twente, dan Heerenveen.

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Status Hakimi saat ini berada di ambang rekor tunggal. Satu penampilan lagi akan membuatnya melampaui Ziyech secara mutlak. Hal ini menambah tekanan dan harapan baru bagi pemain asal Maroko tersebut. Setiap langkahnya di lapangan sekarang membawa bobot sejarah yang besar bagi dunia sepak bola Maroko dan Eropa.