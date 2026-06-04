Hakim Vonis Immanuel Ebenezer 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Terdakwa kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker, Immanuel Ebenezer, divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Ia terbukti menerima gratifikasi Rp3,43 miliar dan satu unit motor Ducati.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Immanuel Ebenezer alias Noel, terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sidang putusan yang digelar pada Senin, 4 Juni 2026, majelis hakim memvonis Noel dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta, subsider 90 hari kurungan. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp3,43 miliar yang harus dibayarkan dalam waktu satu bulan, jika tidak diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta, dan uang pengganti Rp4,43 miliar. Majelis hakim menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp3,43 miliar yang terkait dengan pengurusan sertifikat K3. Selain sejumlah uang, ia juga menerima satu unit sepeda motor Ducati Scrambler sebagai bagian dari gratifikasi. Perbuatan ini dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang dan barang bukti elektronik yang menunjukkan aliran uang dari beberapa perusahaan kepada Noel untuk mempercepat penerbitan sertifikat K3. Noel berperan sebagai perantara yang menjembatani perusahaan dengan pejabat di Kemnaker. Usai sidang, Noel mengaku lega dengan vonis yang lebih ringan dari tuntutan, namun ia tetap menyayangkan proses hukum yang telah mencoreng namanya.

Kuasa hukumnya menyatakan akan mengkaji putusan dan mempertimbangkan banding. Sementara itu, KPK menyambut baik putusan ini dan berharap memberikan efek jera. Kasus ini menjadi sorotan karena mengungkap praktik pungli dan gratifikasi di sektor pelayanan publik. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah berjanji akan memperbaiki sistem penerbitan sertifikat K3 agar lebih transparan dan bebas dari korupsi.

Ke depan, sinergi antara KPK dan kementerian diharapkan dapat mencegah praktik serupa. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan indikasi pemerasan dalam layanan publik. Dengan vonis ini, diharapkan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker dapat berjalan lebih efektif, sehingga sertifikat K3 dapat diterbitkan dengan cepat, murah, dan tanpa pungutan liar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi di sektor ketenagakerjaan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat keselamatan kerja ribuan buruh di Indonesia.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas harus terus dilakukan untuk memberantas korupsi di semua lini





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Immanuel Ebenezer Pemerasan Sertifikat K3 Gratifikasi Vonis

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