Hakim Sayangkan Terjerat Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer Meski Pernah Berjasa bagi Rakyat

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memberikan nasihat mendalam kepada eks Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus gratifikasi motor Ducati dan uang 3 miliar rupiah.

Persidangan kasus korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang lebih dikenal dengan sapaan Noel, memasuki babak baru dalam agenda pemeriksaan terdakwa yang berlangsung pada Kamis, 7 Mei 2026.

Suasana di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terlihat cukup tegang namun penuh khidmat saat Majelis Hakim memberikan nasihat mendalam kepada terdakwa. Ketua Majelis Hakim, Nur Sari Baktiana, dalam penyampaiannya mengungkapkan sebuah ironi besar yang menyelimuti perjalanan karier dan pengabdian Immanuel Ebenezer di pemerintahan. Hakim menyoroti bagaimana sosok Noel sebenarnya memiliki rekam jejak yang sangat diapresiasi oleh masyarakat luas, terutama terkait upayanya dalam membantu pengembalian ijazah para pekerja yang selama ini ditahan secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut Hakim Nur Sari Baktiana, banyak sekali komentar dari publik, khususnya pengguna media sosial, yang memberikan testimoni positif mengenai bantuan yang pernah diberikan Noel kepada rakyat kecil. Hal inilah yang membuat Majelis Hakim merasa sangat menyayangkan mengapa seseorang yang telah melakukan langkah-langkah nyata dalam membela hak masyarakat justru tergelincir ke dalam lubang kriminalitas. Kasus yang menjerat Noel ini berkaitan dengan permintaan gratifikasi berupa satu unit sepeda motor mewah merek Ducati serta sejumlah uang tunai mencapai 3 miliar rupiah.

Hakim menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang sebelumnya telah terbangun dengan kuat melalui aksi-aksi kemanusiaan yang ia lakukan selama menjabat. Dalam wejangannya, Hakim Nur Sari Baktiana menjelaskan bahwa Noel berada dalam sebuah ekosistem atau sistem kerja yang tidak bersih, sehingga ia akhirnya ikut terhanyut dalam arus praktik korupsi yang ada.

Ia memperingatkan bahwa segala bentuk kebaikan dan jejak langkah positif yang telah ditinggalkan oleh Noel kini menjadi tergerus, hanyut, dan bahkan hilang tertutup oleh noda kasus korupsi ini. Majelis Hakim mengungkapkan bahwa mereka baru menyadari betapa banyaknya orang yang berterima kasih kepada Noel setelah membaca berbagai pemberitaan di media massa. Hakim berharap agar amal kebaikan yang pernah dilakukan Noel di masa lalu tetap menjadi catatan positif bagi dirinya, meskipun saat ini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Lebih lanjut, persidangan ini menjadi momentum bagi Majelis Hakim untuk memberikan pesan moral bahwa kekuasaan dan jabatan seharusnya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang melanggar aturan. Hakim meminta agar perkara yang menimpa Immanuel Ebenezer ini dijadikan sebagai pembelajaran berharga, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi seluruh pejabat publik di Indonesia agar tidak mudah tergiur oleh fasilitas mewah dan uang dalam jumlah besar yang ditawarkan melalui jalur tidak sah.

Integritas merupakan harga mati bagi siapa saja yang mengemban amanah negara, karena sekali integritas itu runtuh, maka seluruh prestasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa sirna dalam sekejap. Di akhir sesi pemeriksaan, Hakim berharap agar setelah menjalani seluruh proses hukum ini, Immanuel Ebenezer dapat melakukan refleksi diri secara mendalam dan kembali memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara di masa depan. Proses hukum ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Noel untuk memperbaiki kualitas moral dan etika dalam bekerja.

Majelis Hakim menutup dengan harapan agar terdakwa tetap kooperatif selama proses persidangan berlangsung hingga putusan akhir dijatuhkan, sehingga keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya bagi negara dan masyarakat yang telah dirugikan oleh tindakan koruptif tersebut





