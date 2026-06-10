Hakim Nilai Andrie Yunus Tidak Kooperatif dan Merendahkan Wibawa Pengadilan

Dalam sidang vonis kasus penyiraman air keras, majelis hakim Pengadilan Militer menilai korban Andrie Yunus tidak kooperatif dan merendahkan wibawa pengadilan karena menolak hadir memberikan keterangan, baik langsung maupun daring.

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus , menyatakan bahwa korban bersikap tidak kooperatif dan telah merendahkan wibawa pengadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan hakim saat membacakan vonis terhadap keempat terdakwa prajurit TNI pada Rabu, 10 Juni 2025. Hakim mengungkapkan bahwa majelis awalnya berharap Andrie dapat hadir secara langsung untuk memberikan keterangan guna menggali fakta hukum yang komprehensif, terutama mengenai keadaan korban sebelum, selama, dan pasca kejadian yang hanya diketahui oleh Andrie sendiri. Namun, itikad baik majelis tidak dibalas dengan itikad baik oleh Andrie.

Hakim juga menawarkan opsi pemeriksaan secara daring melalui zoom meeting dengan protokol kesehatan, mengingat kondisi Andrie yang masih dalam masa rawat jalan dan memungkinkan untuk memberikan keterangan secara virtual, sebagaimana dinyatakan oleh ahli dr. Parintosa Atmodiwirjo. Opsi tersebut juga tidak ditanggapi dengan baik oleh Andrie. Hakim menilai bahwa sikap Andrie mengabaikan kewajibannya sebagai korban untuk turut serta dalam proses persidangan demi mencari keadilan atas perampasan haknya oleh para terdakwa.

Ketidakkooperatifan Andrie dinilai memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan dan stigma negatif dengan ketidakpercayaan terhadap peradilan di Pengadilan Militer. Lebih lanjut, hakim menyatakan bahwa sikap Andrie terkesan melecehkan proses hukum yang sah yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, majelis hakim menilai Andrie Yunus telah merendahkan wibawa pengadilan. Padahal, pengadilan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keterangan yang objektif dan komprehensif guna memutus perkara ini dengan adil.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keempat terdakwa tersebut adalah Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka. Mereka dijatuhi hukuman penjara bervariasi mulai dari 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara, serta pemecatan dari dinas militer.

Motif penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diungkapkan oleh hakim sebagai tindakan yang didorong oleh rasa sakit hati dan dendam pribadi, meskipun para terdakwa tidak mengenal korban secara langsung. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat TNI dan aktivis HAM, serta menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalisme dan integritas lembaga militer. Sidang yang digelar secara terbuka ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andrie Yunus Penyiraman Air Keras Pengadilan Militer Tidak Kooperatif Vonis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAUD Minta Pengadilan Militer Hentikan Sidang Kasus Andrie YunusTAUD mendesak Pengadilan Militer menghentikan sidang kasus Andrie Yunus setelah PN Jakarta Selatan memerintahkan polisi melanjutkan penyidikan.

Read more »

Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Pengadilan Militer Vonis 2 Prajurit Dipecat dari TNIPengadilan Militer vonis 4 personel BAIS bersalah siram Andrie Yunus dengan air keras. Dua dari mereka dipecat dan dihukum penjara.

Read more »

Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang Berujung Kritik Hakim: Dinilai Lecehkan PengadilanHakim menyebut korban mengabaikan kewajibannya meski telah diberi kesempatan memberikan keterangan secara daring.

Read more »

Hakim Militer: Andrie Yunus Merendahkan Wibawa PengadilanHakim menilai Andrie tidak kooperatif selama proses persidangan hingga dianggap merendahkan wibawa pengadilan.

Read more »