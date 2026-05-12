Hakim Konstitusi Saldi Isra: Permohonan Pengujian Materiil UU Cipta Kerja Ditolak karena Kabur

Hakim Konstitusi Saldi Isra menolak permohonan pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Rachmad Rofik. Permohonan tersebut teregister dalam perkara nomor 87/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam sidang di Gedung I MK, Jakarta, Selasa (12/5/2026), Hakim Konstitusi Saldi Isra menolak permohonan tersebut karena dinilai kabur atau obscuur. Saldi Isra menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan secara lengkap dasar kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025. Selain itu, MK juga menilai pemohon tidak menjelaskan secara memadai alasan pertentangan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja dengan UUD 1945. Akibatnya, permohonan dinilai tidak jelas atau kabur. MK memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan lebih jauh terhadap substansi gugatan tersebut





