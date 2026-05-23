Persaingan untuk memperebutkan kursi presiden Fenerbahçe mengalami perkembangan yang mengejutkan, seiring dengan persiapan calon Hakan Safi untuk mengumumkan 'paket besar' guna mentransformasi klub tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa penyerang asal Inggris Mason Greenwood dan legenda AC Milan Paolo Maldini menjadi pilar utama dari visi ambisius untuk mengembalikan dominasi klub di kancah sepak bola Turki.

Persaingan untuk memperebutkan kursi presiden Fenerbahçe mengalami perkembangan yang mengejutkan, seiring dengan persiapan calon Hakan Safi untuk mengumumkan 'paket besar' guna mentransformasi klub tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa penyerang asal Inggris Mason Greenwood dan legenda AC Milan Paolo Maldini menjadi pilar utama dari visi ambisius untuk mengembalikan dominasi klub di kancah sepak bola Turki.

Dalam langkah yang menggemparkan Liga Super Turki, calon presiden Fenerbahce Hakan Safi siap mengumumkan perekrutan Greenwood. Menurut, pengumuman tersebut dijadwalkan pada hari Minggu, saat Safi berupaya memutarbalikkan keadaan demi keuntungannya melawan pesaingnya, Aziz Yildirim. Penyerang asal Inggris yang saat ini bermain di Marseille ini dipandang sebagai rekrutan penting yang diyakini Safi akan menjadi penanda masa jabatannya.

Calon presiden tersebut telah menyampaikan niatnya dengan jelas kepada para pendukung, dengan menyatakan: 'Satu bintang saja tidak cukup bagi Fenerbahce saya,' saat ia berupaya membawa kembali talenta-talenta elit ke Stadion Sukru Saracoglu. Bukan hanya di lapangan saja Safi ingin memberikan pengaruhnya; struktur administrasi klub juga akan kedatangan sosok legendaris. Paolo Maldini, mantan kapten dan direktur olahraga AC Milan yang ikonik, diperkirakan akan tiba di Istanbul pada Sabtu ini.

Legenda asal Italia tersebut dijadwalkan akan tampil bersama Safi di Fasilitas Fenerbahce Faruk Ilgaz. Jika Hakan Safi keluar sebagai pemenang dalam pemilihan mendatang, Maldini akan bertindak sebagai penasihat utama sepak bola dan duta global bagi The Yellow Canaries. Penunjukan strategis ini dirancang untuk memberikan prestise dan keahlian kepada Fenerbahce yang diharapkan Safi dapat meyakinkan para anggota yang memiliki hak suara akan masa depan cerah klub di bawah kepemimpinannya.

Upaya untuk mendatangkan Greenwood ini muncul setelah musim yang sangat produktif bagi pemain berusia 24 tahun tersebut di Prancis. Meskipun Marseille dilaporkan mengalami kendala finansial, penyerang ini tetap menjadi salah satu pemain paling menonjol di Ligue 1, dengan kontribusi yang telah menarik perhatian beberapa klub raksasa Eropa. Selama berkarier di Stade Velodrome, Greenwood mencatatkan 26 gol dan 11 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Dengan 37 kontribusi langsung terhadap gol, ia secara efektif memikul beban serangan tim Prancis tersebut. Kemampuannya untuk beroperasi di kedua sayap, dipadukan dengan penyelesaian akhir yang klinis, menjadikannya 'bom mega' yang dijanjikan Safi kepada para pendukung. Safi tidak mau mengambil risiko saat ia menantang tatanan yang sudah mapan di klub. Dengan mendatangkan talenta sekelas Greenwood dan seorang direktur dengan latar belakang sekelas Maldini, ia bertekad untuk menepati janji kampanyenya dalam membangun skuad yang mampu menakut-nakuti para rival.

Ia sebelumnya menyatakan: 'Kami akan membangun skuad yang akan membuat lutut lawan gemetar.

' Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah Greenwood mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Prancis. Saat merayakan masuknya dirinya ke dalam Tim Terbaik Musim Ini Ligue 1, penyerang berusia 24 tahun itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi spekulasi mengenai transfer musim panas. Ia berkata: 'Musim ini terkadang sulit secara kolektif, terutama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi secara individu saya rasa saya menjalani musim yang bagus.

Ada beberapa pemain luar biasa di tim terbaik tahun ini, jadi senang rasanya menerima trofi ini. Ligue 1 adalah liga yang luar biasa. Kami memainkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan bagi saya, ini adalah salah satu liga terbaik yang pernah saya ikuti. Saya berharap bisa tetap bertahan.





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fenerbahçe Hakan Safi Mason Greenwood Paolo Maldini Transformasi Liga Super Turki Tim Terbaik Musim Ini Ligue 1 Liga 1 Transfer Musim Panas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sebut Monopoli Ekspor, APINDO Ingatkan RI Siap-Siap Tak Disukai DuniaPemerintah Indonesia rencanakan pengetatan ekspor untuk atasi dugaan under invoicing. Pengawasan dan audit lebih diutamakan daripada monopoli eksportir tunggal.

Read more »

33 Juta Warga RI Siap-Siap, Prabowo Akan Kirim Bantuan BerasPemerintah siapkan bantuan pangan beras untuk 33 juta keluarga menghadapi ancaman El Nino. Mulai kapan?

Read more »

BTS Fix Konser di GBK Desember, Siap-Siap War Tiket Mulai Rp1,8 JutaBTS akan menggelar konser 'BTS WORLD TOUR ARIRANG' di Jakarta pada 26-27 Desember 2026. Tiket mulai dari Rp 1,8 juta. Siapkan diri untuk war tiket!

Read more »

Tsunami Siap-siap Hantam Uni EropaTsunami siap-siap hantam Uni Eropa. Hal tersebut diungkapkan dengan lantang oleh Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev. Tsunami yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Read more »