Hak Menyatakan Pendapat Gibran: 50 Anggota DPR Teken Usulan Lintas Fraksi

Sekitar 50 anggota DPR dari lintas fraksi meneken usulan hak menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan ini mencuat jelang rapat paripurna Selasa (10/11/2026).

Sekitar 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari mayoritas fraksi meneken surat usulan hak menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut diperlihatkan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menjelang Rapat Paripurna DPR pada Selasa (10/11/2026).

Mardani menyebutkan surat itu sudah disampaikan kepada pimpinan DPR. Jumlah tanda tangan tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat pengajuan usulan hak menyatakan pendapat di parlemen.

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Mekanisme Usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan minimal 25 anggota DPR. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Sebelum surat itu beredar, Mardani mengungkapkan sudah ada serangkaian pertemuan untuk mematangkan upaya politik tersebut. Ia menyebut perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra turut berpartisipasi dalam pembahasan itu, tetapi tidak mengungkapkan siapa inisiator pertemuan tersebut.

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Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membenarkan adanya komunikasi antarpartai untuk menggalang dukungan. Doli menyatakan siapa pun anggota DPR yang merasa berkepentingan dipersilakan berkomunikasi untuk menggunakan haknya.

Sikap Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar

Juru bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan hingga Selasa belum ada anggota fraksinya yang ikut meneken usulan hak menyatakan pendapat. Partainya tetap membebaskan kadernya untuk berpendapat terkait polemik kasus Gibran sesuai dengan UU MD3.

Kamrussamad mengatakan fraksinya belum menerima perintah untuk melaksanakan maupun melarang anggotanya. Ia juga menegaskan Gerindra akan menghormati aspirasi lintas fraksi selama sesuai dengan amendemen UU MD3, baik berupa hak menyatakan pendapat, hak angket, maupun usulan lain.

Doli membenarkan ada anggota DPR dari Fraksi Golkar yang ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat. Ketika ditanya apakah dirinya termasuk dalam daftar pengusul, Doli hanya menjawab 'Insya Allah'.

Dampak Rapat Paripurna dan Isu Pengunduran Diri

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani berlangsung singkat dan tidak memberi ruang interupsi bagi usulan hak menyatakan pendapat. Dari 580 anggota DPR, sebanyak 414 orang hadir atau sekitar 71 persen, 11 orang izin, dan 155 anggota absen tanpa keterangan.

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Dalam rapat itu, Puan hanya membacakan surat presiden mengenai persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, lalu menutup sidang dengan pembacaan pidato pembukaan masa sidang. Sejumlah anggota DPR sebelumnya ingin menyampaikan interupsi, tetapi batal setelah muncul kabar bahwa Gibran akan mundur dari jabatan wakil presiden.

Kabar tersebut belum terverifikasi secara resmi, namun beredar informasi bahwa Gibran sudah menyampaikan keinginannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Atas informasi itu, rapat paripurna yang semula dijadwalkan pukul 09.30 WIB diundur hampir satu jam.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membenarkan bahwa ia semula berencana memperlihatkan kertas bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' kepada seluruh anggota DPR di tengah sidang. Ia menilai hal itu sebagai aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan karena tidak ada sesi interupsi.

Dalam laporan yang sama disebutkan penggalangan tanda tangan pengusulan hak menyatakan pendapat ditahan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pasar modal. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia, karena proses politik terhadap Gibran diperkirakan akan memakan waktu panjang.