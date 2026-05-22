Hajj Preparation Near Its Peak: PHIRI-backed Shuttle Services and Catering Scheduled

The upcoming Hajj event is in its final stretch with the major phases of its journey just days away. The phase of gathering at the holy sites begins and services related to the transportation of pilgrims from hotels to the holy sites will be temporarily discontinued to ensure smooth movement.

MEKKAH, KOMPAS - Empat hari menjelang puncak haji, tahap pelaksanaan haji memasuki fase Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Mulai Jumat (22/5/2026) pukul 18.00 waktu setempat, layanan bus Shalawat antara hotel-hotel jemaah dan Masjidil Haram dihentikan sementara.

Jadwal pemberangkatan jemaah dari Mekkah ke Armuzna telah disusun dan disosialisasikan ke kloter-kloter.

'Jemaah (Indonesia) sudah 95 persen hadir di Tanah Suci,' kata Amirul Hajj, yang juga Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dalam konferensi pers seusai rapat gabungan di Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Mekkah di Mekkah, Arab Saudi, Kamis (21/5/2026) siang. Armuzna adalah titik paling krusial dari proses haji. Sebab, di situlah seluruh jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat sehingga diperlukan persiapan yang sangat matang. Irfan.

Pada 13 Mei 2026, lebih dari 1,5 juta anggota jemaah haji dari seluruh dunia datang ke Mekkah. Irfan mengatakan, mulai Senin (25/5/2026) seluruh jemaah mulai diberangkatkan ke Arafah untuk menunaikan wukuf, keesokan harinya. Ia mengonfirmasi 20.000 anggota jemaah bakal ikut tanazul dan 80.000 anggota jemaah mengikuti murur. Skema murur dilakukan, setelah wukuf di Arafah, jemaah lansia, difabel, risiko tinggi, dan pendampingnya diangkut dengan bus tanpa berhenti di Muzdalifah.

Mereka langsung menuju Mina. Semua fokus kini pada layanan transportasi, konsumsi selama Armuzna.oti beberapa kendala. Tidak ada detail informasi konsumsi bagi jemaah selama Armuzna, belum juga informasi lebih lanjut mengenai RTE (Namun) keesokan harinya. Transportasi: Meskipun transportasi akan menjadi tantangan, petugas memastikan akan mendapat transportasi bagi jemaah kloter-kloter terakhir.

Sebanyak 30 unit armada disiapkan untuk jemaah yang tiba setelah penghentian sementara bus Shalawat. Petugas juga memastikan jemaah pertama akan mendapat transportasi sebelum penutupan diambil.

Lantas, apa RTE itu, cara mengonsumsinya, masih belum jelas. Belum ada sosialisasi, di Arafah disediakan, di Mina disediakan, tapi belum ada penjelasan detailnya. Pemetaan konsumsi jemaah selama Armuzna akan dilakukan dengan mekanisme paket-paket. Peta ini menyajikan enam jenis menu.

Setiap paket akan terdiri dari nasi, lauk, sendok, dan tisu. Setiap paket dapat dikonsumsi langsung.

Selain itu, jemaah-jemaah juga dipersilakan untuk menyimpannya di luar musalah (tempat persediaan makanan tempurung) selama berhongaman di Armuzna.





