Haiti vs Skotlandia: Pertandingan yang Penuh Kekhangan di Piala Dunia 2026

Pertandingan Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026 menjadi sorotan, menyajikan kisah tim dari negara termiskin yang berhasil lolos melawan spesialis fase grup Eropa. Pertandingan ini akan berlangsung di Boston Stadium, yang juga dikenal sebagai, di Foxborough, Massachusetts.

Pertandingan Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026 menjadi sorotan, menyajikan kisah tim dari negara termiskin yang berhasil lolos melawan spesialis fase grup Eropa. Pertandingan ini akan berlangsung di Boston Stadium, yang juga dikenal sebagai, di Foxborough, Massachusetts.

Haiti, yang dikenal sebagai negara termiskin di belahan bumi bagian barat, secara mengejutkan berhasil melaju ke putaran final turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kehadiran Haiti di Piala Dunia 2026 menjadi sebuah kisah dongeng yang menarik perhatian banyak pihak, mengingat kondisi ekonomi dan sosial negara tersebut yang kerap dilanda bencana alam dan konflik internal. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 39,2 miliar dolar AS, Haiti jauh tertinggal dibandingkan negara-negara peserta lainnya.

Di sisi lain, Skotlandia datang dengan reputasi sebagai spesialis fase grup yang selalu gagal melangkah lebih jauh dalam delapan edisi Piala Dunia sebelumnya. Pertandingan ini akan menjadi awal krusial bagi Skotlandia untuk menabung poin penting sebelum menghadapi lawan-lawan berat seperti Brasil dan Maroko di grup yang sama. Banyak pihak tidak menyangka Haiti mampu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, mengingat statusnya sebagai negara termiskin di kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Menurut data UNDP, Haiti memiliki Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) sebesar 0,200, dengan sekitar 41 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan. Keberhasilan ini semakin mengejutkan karena mereka berhasil mengungguli tim-tim kuat seperti Kosta Rika, perempat finalis Piala Dunia 2014, dan Honduras yang pernah dua kali masuk putaran final. Faktor keberuntungan juga menyertai Haiti dengan absennya Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada dari kualifikasi Concacaf karena lolos langsung sebagai tuan rumah.

Kondisi ini membuka jalan bagi negara-negara seperti Haiti dan Curacao untuk unjuk gigi di panggung dunia. Haiti bahkan menjadi negara Kepulauan Karibia pertama yang lolos ke putaran final Piala Dunia. Ironisnya, Haiti mencapai prestasi ini tanpa pernah memainkan laga kandangnya di negeri sendiri. Semua pertandingan kandang mereka harus digelar di Curacao akibat situasi keamanan yang tidak kondusif di Haiti, yang dilanda kerusuhan dan perang antargeng kriminal.

Skotlandia lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup C kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, mengalahkan tim-tim kuat seperti Denmark dan Yunani. Ini adalah penampilan kesembilan Skotlandia di ajang Piala Dunia, dan mereka berambisi untuk pertama kalinya lolos dari fase grup. Skuad Skotlandia diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yang bermain di liga-liga top Eropa, seperti Scott McTominay, Scott McKenna, Andy Robertson, Lewis Ferguson, Che Adams, John McGinn, dan Kieran Tierney.

Kualitas pemain-pemain ini menjadikan Skotlandia tim yang patut diperhitungkan di Grup C. Meskipun demikian, Skotlandia harus tetap mewaspadai Haiti. Tim asuhan pelatih Sebastien Migne ini memiliki kemampuan untuk menumbangkan tim-tim yang lebih besar, seperti yang mereka tunjukkan saat mengalahkan Kosta Rika di kualifikasi dan Selandia Baru dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan terakhir, Skotlandia menunjukkan performa yang lebih stabil dengan tiga kemenangan atas Bolivia, Curacao, dan Denmark, serta dua kekalahan dari Pantai Gading dan Jepang.

Kemenangan 4-1 atas Curacao menjadi bukti bahwa Skotlandia masih terlalu kuat untuk tim menengah Concacaf. Bagi Skotlandia, pertandingan melawan Haiti adalah peluang emas untuk meraih tiga poin krusial di awal turnamen. Kemenangan ini akan sangat penting untuk membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi dua raksasa grup, Brasil dan Maroko, yang bermain imbang 1-1 di laga pertama. Pelatih Skotlandia, Steve Clarke, perlu memastikan timnya tetap fokus dan tidak meremehkan Haiti.

Meskipun Haiti dianggap berada di bawah level Denmark atau Yunani, tim ini diperkuat oleh pemain-pemain diaspora yang bermain di berbagai liga Eropa dan Amerika Utara, termasuk Duckens Nazon, Jean-Ricner Bellegarde, dan Wilson Isidor. Di sisi lain, Haiti akan menjadikan satu poin dari Skotlandia sebagai pencapaian besar yang bisa menjadi berita utama di Piala Dunia 2026. Mereka bertekad untuk menghindari catatan buruk seperti pada Piala Dunia 1974, di mana mereka kalah telak dalam semua pertandingan grup.

Kehadiran pemain-pemain diaspora yang lahir dan besar di luar negeri, terutama Prancis, menjadi kekuatan utama Haiti. Dari 26 pemain yang dibawa Migne, hanya satu pemain yang berasal dari sepak bola domestik Haiti, menunjukkan betapa pentingnya kontribusi pemain-pemain ini





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