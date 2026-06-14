Haiti vs Skotlandia Buka Grup C Piala Dunia 2026 di Boston Stadium

Pertandingan pembuka Grup C Piala Dunia 2026 mempertemukan Haiti dan Skotlandia di Boston Stadium. Kedua tim berambisi menorehkan sejarah baru setelah lama absen, sambil menghadapi tantangan berat dari Brasil dan Maroko. Siaran langsung tersedia di TVRI Nasional, TVRI Sport, FolaPlay, dan MAXStream TV.

Pertarungan sengit antara Haiti dan Skotlandia akan digelar pada Minggu, 14 Februari 2026, pukul 08.00 WIB di Boston Stadium , Massachusetts. Pertandingan ini menandai debut kedua tim dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang telah diperluas, sekaligus membuka babak pertama fase grup.

Bagi Haiti, pertandingan tersebut menjadi momen bersejarah karena negara itu kembali berkompetisi setelah absen selama 52 tahun dari panggung dunia. Sementara itu, Skotlandia, yang dikenal dengan sebutan The Tartan Army, bertekad memperbaiki catatan kurang memuaskan mereka pada turnamen-turnamen sebelumnya. Kedua tim tidak hanya menantikan kemenangan, tetapi juga ingin menuliskan kembali nama mereka di lembar sejarah sepak bola internasional.

Kedua tim tersebut akan bersaing di Grup C bersama dua raksasa sepak bola dunia: Brasil, pemegang rekor lima gelar juara dunia, dan Maroko, juara Piala Afrika yang kini mengukir prestasi luar biasa dengan menembus fase grup. Kombinasi antara pengalaman, kualitas teknis, dan ambisi membuat grup ini diprediksi akan menjadi salah satu grup paling kompetitif di turnamen. Haiti, yang mengandalkan kecepatan dan keberanian pemain muda, akan berhadapan dengan tekanan kuat dari Brasil yang memiliki lini serang berkelas dunia.

Di sisi lain, Skotlandia akan mengandalkan tradisi fisik dan taktik disiplin untuk menahan serangan Maroko yang mengedepankan permainan cepat dan kreativitas di lini tengah. Untuk menonton seluruh laga Piala Dunia 2026, penonton di Indonesia dapat menyaksikannya secara gratis melalui TV digital TVRI Nasional dan TVRI Sport dengan sinyal free-to-air (FTA). Selain itu, hak siar over-the-top (OTT) dipegang oleh FolaPlay dan MAXStream TV, yang menyediakan layanan streaming langsung bagi penonton yang lebih memilih menonton secara daring.

Pada hari yang sama, tiga pertandingan lain juga menjadi sorotan utama, yaitu Brasil melawan Maroko, Qatar melawan Swiss, serta pertandingan-pertandingan lanjutan yang menegangkan. Brasil dan Maroko sudah menampilkan aksi yang menarik, meskipun Brasil terkesan tersandung di laga pembuka. Qatar mengalami kebobolan di menit akhir melawan Swiss, memicu kekecewaan pelatih Murat Yakin. Semua drama ini menambah antusiasme penonton menjelang pertandingan pembuka antara Haiti dan Skotlandia yang dijanjikan akan menjadi pertarungan sengit penuh strategi dan semangat juang





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Piala Dunia 2026 Haiti Skotlandia Grup C Boston Stadium

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