Hadiah Rekor 655 Juta Dolar untuk Semua Tim di Piala Dunia 2026

FIFA menetapkan total hadiah 655 juta dolar AS untuk 48 tim peserta Piala Dunia 2026, dengan pemenang mendapat 50 juta dolar. Dana tambahan 72 juta dolar disiapkan untuk persiapan tim, meningkatkan insentif finansial bagi federasi nasional.

Hadiah uang tunai untuk semua tim yang bersaing di Piala Dunia 2026 akan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah turnamen empat tahunan ini. FIFA mengumumkan bahwa total dana hadiah mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat , atau kira‑kira Rp11,66 triliun, yang akan dibagikan kepada seluruh 48 tim peserta.

Angka tersebut menandai peningkatan sekitar 50 persen dibandingkan dengan total hadiah pada edisi sebelumnya, sekaligus menegaskan komitmen penyelenggara untuk memberikan insentif finansial yang lebih besar kepada federasi nasional. Selain dana utama, FIFA juga menyiapkan tambahan 72 juta dolar Amerika (sekitar Rp1,3 triliun) yang dialokasikan khusus untuk mendukung persiapan tim‑tim nasional menjelang turnamen, mencakup biaya pelatihan, logistik, dan infrastruktur pendukung.

Piala Dunia 2026 akan digelar secara bersama‑sama di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan jadwal kompetisi dimulai pada 11 Juni dan berakhir pada 19 Juli 2026. Karena format turnamen yang melibatkan 48 tim, distribusi hadiah didesain sedemikian rupa agar setiap peserta menerima minimal 10,5 juta dolar Amerika (sekitar Rp187 miliar). Pemenang final akan membawa pulang hadiah utama sebesar 50 juta dolar Amerika, atau setara dengan Rp890 miliar, yang melampaui penghargaan yang diterima oleh juara‑juara terdahulu.

Sebagai perbandingan, Argentina memperoleh 42 juta dolar Amerika pada Piala Dunia 2022, Prancis memperoleh 38 juta dolar pada edisi 2018, dan Jerman memperoleh 35 juta dolar pada edisi 2014. Tim runner‑up akan menerima 33 juta dolar Amerika (sekitar Rp587 miliar), sementara pihak yang menempati peringkat ketiga akan memperoleh 29 juta dolar Amerika. Peringkat keempat akan mendapat 27 juta dolar, dan tim‑tim yang finis di posisi sembilan hingga keenam belas masing‑masing akan menerima 15 juta dolar Amerika (sekitar Rp267 miliar).

Peningkatan signifikan dalam hadiah uang tunai ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kompetisi serta memberikan dukungan ekonomi yang lebih kuat kepada federasi‑federasi nasional, terutama bagi negara‑negara dengan sumber daya terbatas. Dengan total dana yang tersedia melampaui setengah triliun rupiah, FIFA berharap turnamen ini tidak hanya menjadi ajang prestasi sportiva, melainkan juga katalisator pengembangan infrastruktur sepak bola di seluruh dunia.

Kebijakan ini sejalan dengan visi FIFA untuk memperluas basis partisipasi dan memastikan bahwa setiap negara, baik yang memiliki tradisi kuat maupun yang baru saja menapaki panggung internasional, dapat merasakan manfaat finansial yang layak dari partisipasi mereka di Piala Dunia 2026





