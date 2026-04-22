Hadapi PSIM Yogyakarta, Eksel Runtukahu Tegaskan Tekad Persija Jakarta Raih Poin Penuh di Bali

Persija Jakarta siap menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Eksel Runtukahu optimistis timnya mampu meraih kemenangan meski laga dipindahkan ke Bali tanpa penonton.

Persija Jakarta sedang bersiap menghadapi laga krusial dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025/2026. Penyerang andalan mereka, Eksel Runtukahu , mengungkapkan optimisme tinggi menjelang pertemuan melawan PSIM Yogyakarta. Meskipun harus bertanding di luar rencana awal, yakni di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu (22/4/2026), Eksel menegaskan bahwa seluruh skuad Macan Kemayoran tetap memiliki motivasi yang berkobar untuk membawa pulang tiga poin penuh ke ibu kota.

Pemindahan lokasi pertandingan ini terpaksa dilakukan setelah pihak kepolisian di Bantul tidak memberikan izin keamanan untuk menggelar laga di Stadion Sultan Agung. Situasi yang memaksa pertandingan berlangsung tanpa kehadiran penonton tersebut diakui sebagai tantangan tersendiri, namun bagi para pemain, fokus utama tetap pada performa di atas lapangan hijau demi menjaga asa juara. Dalam sesi konferensi pers yang digelar sebelum pertandingan, Eksel Runtukahu menyatakan bahwa timnya sudah melakukan persiapan matang guna menghadapi taktik lawan. Ia menegaskan bahwa para pemain tidak terpengaruh oleh perpindahan tempat maupun absennya dukungan langsung dari suporter di tribun. Baginya, komitmen kolektif untuk meraih kemenangan adalah harga mati agar posisi Persija di papan atas klasemen tetap terjaga. Eksel yang sedang dalam performa terbaiknya setelah mencetak dua gol atau brace saat melawan Persebaya Surabaya di pekan sebelumnya, diprediksi akan menjadi tumpuan utama lini depan asuhan pelatih Mauricio Souza. Sang pelatih tampaknya menaruh kepercayaan besar kepada pemain berusia 27 tahun ini untuk kembali memberikan kontribusi nyata dalam upaya membongkar pertahanan PSIM Yogyakarta. Saat ini, Persija Jakarta bercokol di posisi ketiga klasemen sementara dengan perolehan 58 poin. Mereka masih tertinggal tujuh poin dari pemimpin klasemen Persib Bandung dan lima poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua. Oleh karena itu, kemenangan atas PSIM menjadi kewajiban mutlak jika tim ingin tetap berada dalam jalur perebutan gelar juara hingga akhir musim. Sisa laga di Super League kian sengit dan menuntut konsistensi tinggi dari setiap pemain. Eksel Runtukahu berharap dukungan doa dari seluruh pendukung setia Persija di Jakarta tetap mengalir, meskipun mereka tidak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Dengan semangat juang yang tinggi, skuad Macan Kemayoran berjanji akan bermain habis-habisan guna memastikan poin maksimal dibawa pulang demi menjaga mimpi suporter untuk melihat klub kebanggaan mereka merengkuh trofi juara musim ini. Fokus, disiplin, dan efektivitas di depan gawang lawan akan menjadi kunci kemenangan dalam laga yang sarat gengsi antara dua tim yang memiliki sejarah panjang dalam kancah sepak bola nasional tersebut





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alasan Duel PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Dipindahkan ke BaliPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Persija Jakarta Merasa Diuntungkan Hadapi PSIM Yogyakarta di Bali, Kenapa?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Persija Tantang PSIM Yogyakarta, Mauricio Souza Punya Kunci Buat MenangPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Eksel Runtukahu Ingin Persija Lanjutkan Tren Positif Saat Hadapi PSIM, Bidik Tiga Poin Demi Gelar JuaraBerita Eksel Runtukahu Ingin Persija Lanjutkan Tren Positif Saat Hadapi PSIM, Bidik Tiga Poin Demi Gelar Juara terbaru hari ini 2026-04-21 21:13:42 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Tegas! Eksel Runtukahu: Kami Punya Satu Tekad, Tiga Poin dari PSIMEksel Runtukahu menegaskan tekad Persija meraih kemenangan atas PSIM di Bali, 22 April 2026, demi melanjutkan tren positif usai dua kemenangan beruntun.

Read more »

Eksel Runtukahu Ngebet Tambah Gol, Persija Incar Kemenangan Ketiga Beruntun Saat Jumpa PSIMPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »