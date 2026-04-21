Hadapi Kenaikan Harga LPG, Dedi Mulyadi Ajak Warga Jabar Manfaatkan Biogas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau warga untuk beralih ke energi alternatif seperti biogas guna menyiasati kenaikan harga LPG non-subsidi, sekaligus membagikan inovasi pengolahan limbah ternak yang telah ia terapkan.

Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , secara proaktif mengajak seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat untuk mulai melirik dan memanfaatkan biogas sebagai solusi energi alternatif yang mandiri di tengah fenomena kenaikan harga gas LPG non-subsidi yang kian membebani ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data resmi dari laman Pertamina Patra Niaga, penyesuaian harga gas LPG telah menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, harga gas LPG ukuran 5,5 kg yang sebelumnya berada di kisaran Rp90 ribu hingga Rp117 ribu, kini telah meroket hingga mencapai Rp107 ribu sampai Rp134 ribu. Begitu pula dengan gas LPG ukuran 12 kg, yang kini dibanderol dengan harga antara Rp228 ribu hingga Rp285 ribu, padahal sebelumnya hanya berkisar di angka Rp192 ribu sampai Rp249 ribu. Kenaikan ini tentu berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya bagi keluarga menengah ke atas yang mengandalkan gas non-subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam keterangannya di Soreang pada Selasa (21/4/2026), Dedi Mulyadi mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengintervensi kebijakan harga tersebut, karena regulasi terkait energi gas merupakan domain penuh dari pemerintah pusat. Namun, pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam melihat kesulitan yang dialami warga. Mantan Bupati Purwakarta ini memberikan dorongan moral dan inovasi praktis kepada masyarakat Jabar agar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada energi fosil yang harganya fluktuatif. Ia meyakini bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki kreativitas tinggi dalam mengelola sumber daya alam di sekitar mereka. KDM menyarankan penggunaan energi alternatif yang lebih ekonomis, seperti pemanfaatan kayu bakar yang diolah dengan teknologi sederhana menjadi biogas, atau memanfaatkan ketersediaan bahan alami lainnya yang melimpah di wilayah perkampungan.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi membagikan pengalaman pribadinya dalam mengelola lingkungan di kediamannya yang berlokasi di Lembur Pakuan, Subang. Di sana, ia telah berhasil menerapkan sistem pengolahan limbah ternak, terutama kotoran sapi, untuk diubah menjadi biogas yang bermanfaat sebagai sumber energi gas untuk memasak serta energi listrik bagi kebutuhan warga sekitar. Inisiatif ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi telah dirasakan langsung manfaatnya oleh para tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. KDM berharap pola ini dapat diadopsi oleh masyarakat luas di Jawa Barat sebagai langkah nyata menuju kemandirian energi. Dengan memanfaatkan limbah yang ada, masyarakat tidak hanya dapat menghemat pengeluaran bulanan akibat kenaikan harga LPG, tetapi juga berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi daerah lain di Indonesia untuk mulai mengoptimalkan potensi lokal sebagai solusi atas tantangan ekonomi global yang berdampak pada stabilitas harga energi domestik.





