Habiburokhman Tuntut Pasal Makar dan Tipikor untuk Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo

Ketua Komisi III DPR RI mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan pasal keamanan negara dan korupsi di Gedung DPR pada November 2026.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, secara resmi mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperluas ruang lingkup penegakan hukum dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil setelah terungkapnya dugaan tindakan pengawasan terhadap kepala negara di dalam lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 November 2026. Habiburokhman menegaskan bahwa narasi hukum tidak boleh dibatasi hanya pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik biasa, melainkan harus menjangkau kejahatan yang lebih berat dan berdimensi nasional.

Menurut pengamatan Ketua Komisi III DPR RI, tindakan penyadapan yang menargetkan tokoh-tokoh bangsa tingkat tinggi, khususnya Presiden, mengandung dampak yang jauh lebih berbahaya dibandingkan terhadap masyarakat umum. Ia menekankan bahwa informasi yang diperoleh melalui pengawasan ilegal tersebut kemungkinan besar menyangkut hal-hal strategis dan sangat penting bagi kelancaran roda pemerintahan serta stabilitas nasional, sehingga menuntut respons hukum yang tegas dan komprehensif dari aparat penegak hukum.

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Mekanisme Hukum dan Pasal Penuntut

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut didorong agar tidak hanya menggunakan instrumen hukum teknologi informasi yang cenderung ringan. Sebaliknya, penyidik diminta untuk segera menerapkan pasal-pasal tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara, mengingat potensi ancaman terhadap keselamatan negara yang muncul dari kebocoran informasi rahasia kepala negara. Selain itu, terdapat kemungkinan kuat untuk menerapkan pasal tindak pidana korupsi, yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang dan perangkat negara yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.

Posisi Stakeholder dan Perbandingan Historis

Habiburokhman menggambarkan tingkat keseriusan dugaan pelanggaran ini sebagai bentuk insubordinasi yang sangat berat dan mengkhawatirkan. Ia membandingkan skandal penyadapan ini dengan peristiwa Watergate yang pernah terjadi di Amerika Serikat, namun ia berargumen bahwa kasus saat ini jauh lebih serius karena pelakunya bukan sekadar kompetitor politik. Sebaliknya, pihak yang diduga melakukan penyadapan adalah institusi yang bertanggung jawab langsung untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sehingga pengkhianatan kepercayaan ini memiliki dimensi moral dan hukum yang jauh lebih kompleks.

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Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Ketua Komisi III DPR RI membuka kemungkinan bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Langkah legislasi darurat ini dipandang mendesak karena ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini belum memiliki pasal spesifik yang mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana ekstrem berupa penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh aparat yang seharusnya menjaganya.

Harapan utama dari dorongan hukum ini adalah agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan penyadapan ilegal tersebut tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Habiburokhman menegaskan pentingnya adanya kepastian hukum yang kuat agar tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari sanksi akibat ambiguitas peraturan yang ada. Kepentingan nasional dan integritas institusi keamanan negara harus segera dipulihkan melalui proses penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.