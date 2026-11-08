Habiburokhman Jembatani DPR dan Kapolri Bahas Penyadapan Ilegal

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 untuk menelusuri dalang dan motif dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah mengonsolidasikan langkah untuk menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal yang mengguncang publik. Rapat kerja antara kedua institusi tersebut dijadwalkan dilaksanakan secara resmi pada Kamis, 12 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk membahas secara mendalam temuan-temuan yang telah ditemukan oleh penyidik.

Prosedur Rapat Kerja dan Penjadwalan Sidang

Rapat kerja yang menjadi agenda utama tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan didampingi oleh seluruh wakil ketua komisi serta Ketua Masa Dakwah (MKD). Wakil Ketua Komisi III yang hadir dalam rapat tersebut mencakup Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Nazarudin Dek Gam, yang bertugas memastikan setiap aspek pertanyaan hukum dan teknis dapat terjawab tuntas.

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Pelaksanaan rapat kerja ini baru dapat dilakukan pada hari Kamis karena adanya jadwal masa sidang penuh Dewan yang dimulai pada Selasa, 10 November 2026. Habiburokhman menjelaskan bahwa keterbatasan jadwal ini menyebabkan penundaan hingga Kamis, namun menegaskan bahwa Komisi III akan memastikan proses pengawasan berlangsung maksimal tanpa hambatan prosedur.

Posisi Partai Penegak Hukum dan Komitmen DPR

Sebagai ketua komisi, Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh agenda rapat akan berfokus pada upaya mengungkap dalang di balik dugaan penyadapan ilegal serta motif yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Ia menyatakan bahwa arahan dari Pimpinan DPR adalah untuk mengawal penanganan kasus ini hingga terungkap secara jelas dan transparan ke permukaan publik.

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Komitmen ini disampaikan sebagai penegasan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana ini, tanpa terkecuali, akan diminta pertanggungjawaban hukum secara tegas. Komisi III DPR RI berjanji akan mengawasi proses hukum yang berjalan agar tidak ada intervensi atau upaya menutupi fakta yang dapat menghambat keadilan bagi masyarakat.

Rincian Tersangka dan Status Penahanan Terbaru

Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik setelah melalui proses penyidikan yang intensif. Tiga tersangka pertama yang ditetapkan pada 3 November 2026 adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, dan widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menambahkan satu nama lagi menjadi tersangka, yaitu mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU. Dengan penambahan ini, total jumlah tersangka dalam perkara strategis ini menjadi empat orang yang harus menjalani proses hukum lebih lanjut di lingkungan kepolisian.

Konsekuensi Hukum dan Lokasi Penahanan Tersangka

Komisi III DPR RI dan Kapolri akan membahas secara detail status penahanan serta kondisi fisik keempat tersangka tersebut dalam rapat kerja mendatang. Polri telah menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob di Depok, Jawa Barat, sejak tanggal 5 November 2026.

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Sementara itu, status tersangka Inspektur Jenderal Polisi SU belum menjalani penahanan fisik karena ia masih dalam kondisi sakit pasca-stroke. Keputusan untuk tidak menahan SU sementara waktu diambil dengan pertimbangan medis, namun tersangka tersebut tetap berada di bawah pantauan ketat penyidik hingga kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diproses lebih lanjut.