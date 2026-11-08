Habiburokhman Jadwalkan RDP Penyadapan Prabowo dengan Kapolri 12 November 2026

Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan Kapolri Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026 untuk mengungkap dalang kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Jadwal Resmi RDP dengan Kapolri Suyudi Ario Seto

Habiburokhman menegaskan bahwa Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto akan dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan secara mendalam. Ketua Komisi III ini menyatakan bahwa beliau akan memimpin langsung jalannya RDP tersebut, yang dihadiri juga oleh para wakil ketua Komisi III DPR RI, yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam. Keputusan untuk menjadwalkan RDP pada tanggal 12 November 2026 diambil karena masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat baru resmi dibuka pada hari Selasa, 10 November 2026.

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Profil Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Penyelidikan kepolisian telah menetapkan empat tersangka utama terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan berbagai pihak lain yang terlibat. Kepolisian Republik Indonesia pertama kali menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka keempat dalam rangkaian kasus sensitif ini.

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum Tuntas

Habiburokhman menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus penyadapan ini hingga terungkap secara tuntas dan berkeadilan. Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa motif dan dalang di balik peristiwa penyadapan ilegal harus diusir dari kabut misteri melalui proses penyelidikan yang rigor dan transparan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan tepat dan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus yang menimpa Presiden RI ini.

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Dampak Terhadap Institusi Kepolisian dan Pemerintahan

Kasus penyadapan ini memiliki dampak signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintahan Indonesia. Pengungkapan fakta-fakta baru melalui RDP dengan Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme operasi penyadapan yang seharusnya hanya boleh dioperasikan atas perintah langsung Kapolri dan Kabareskrim. Proses hukum yang sedang berjalan terhadap empat tersangka tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran protokol keamanan negara yang sangat serius ini.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Setelah RDP pada 12 November 2026, proses hukum dan penyelidikan terhadap keempat tersangka akan berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Komisi III DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap perkembangan kasus ini untuk memastikan bahwa setiap aspek penyelidikan dilakukan dengan profesional dan akuntabel. Hasil dari RDP tersebut akan menjadi salah satu bahan penting bagi publik dan stakeholders terkait untuk memahami secara utuh apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.