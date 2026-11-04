Habiburokhman Hormati Proses Hukum Penyadapan Ilegal dan Penetapan Tersangka

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan sikap menghormati penuh terhadap proses hukum penetapan perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal untuk menjaga transparansi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan posisi institusi parlemen dalam menanggapi perkembangan terbaru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Langkah ini diambil menyusul penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara yang sedang berlangsung di tengah masyarakat. Habiburokhman menegaskan bahwa sikap hormat tersebut berlaku penuh terhadap mekanisme hukum yang sedang dijalankan oleh aparat berwenang.

Hormati Proses Penegakan Hukum Tanpa Intervensi

Komisi III DPR RI menempatkan dirinya sebagai pihak yang sepenuhnya mempercayakan penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus. Habiburokhman menekankan bahwa setiap proses hukum yang sedang berjalan harus mendapatkan ruang yang luas untuk bekerja secara independen. Prinsip independensi ini sangat krusial agar tidak ada intervensi dari pihak manapun yang dapat mengganggu jalannya penyidikan.

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Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan secara eksplisit bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia menambahkan bahwa langkah penghormatan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dan Praduga Tak Bersalah

Dalam pernyataannya, Habiburokhman kembali menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama yang tak boleh ditawar dalam penanganan perkara ini. Siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, tanpa terkecuali, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi setiap tersangka hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

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Penghormatan terhadap hak-hak seluruh pihak juga menjadi sorotan penting dalam pandangan Habiburokhman terkait kasus tersebut. Beliau menilai bahwa keadilan tidak akan tercapai jika hak-hak konstitusional dari para pihak yang terlibat tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran hukum dan integritas tinggi.

Dorongan Transparansi dan Profesionalisme dari Mitra Pengawasan

Sebagai mitra kerja Polri dalam fungsi pengawasan konstitusional, Komisi III DPR RI berharap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Habiburokhman menjelaskan bahwa hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum dilaksanakan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang kuat, bukan karena tekanan politik atau kepentingan tertentu. Lebih lanjut, Habiburokhman menilai kasus dugaan penyadapan ilegal harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga negara mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum, privasi, dan hak-hak konstitusional warga negara. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan dinilai akan memperkuat kredibilitas institusi negara sekaligus memperkokoh prinsip negara hukum demokratis.

Fungsi Pengawasan Proporsional untuk Kepastian Hukum

Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR. Hal ini dilakukan sembari memberikan ruang penuh kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional. Habiburokhman berharap agar dengan adanya keseimbangan antara pengawasan dan independensi aparat, proses hukum yang berlangsung mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan.

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Keberhasilan dalam menyelesaikan kasus ini tidak hanya menguntungkan pihak yang bersengketa, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang terukur dan berlandaskan hukum, diharapkan stabilitas demokrasi dan supremasi hukum dapat terus terjaga dengan baik di tengah dinamika politik dan sosial masyarakat.