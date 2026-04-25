Habib Mahdi Ungkap Kejanggalan Kepergian Syekh Ahmad Al Misry, Korban Terima Ancaman

Habib Mahdi Alatas menjadi pelapor utama dan koordinator korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry. Ia mengungkap adanya ancaman terhadap orang tua seorang santri dan terus berjuang mencari keadilan meskipun mendapat kritik.

Habib Mahdi Alatas muncul sebagai tokoh sentral dalam mengungkap kejanggalan terkait keberadaan Syekh Ahmad Al Misry di Mesir. Berbeda dengan sorotan yang lebih sering tertuju pada Ustaz Abi Makki, Habib Mahdi berperan sebagai pelapor utama dan koordinator bagi para korban yang merasa dirugikan.

Keberaniannya untuk terus menyuarakan dugaan kasus ini, meskipun menghadapi kritik dan tuduhan ghibah serta fitnah, patut diapresiasi. Habib Mahdi memiliki keyakinan kuat dan dasar bukti yang solid terkait dugaan pelecehan seksual yang dialami sejumlah santri putra. Melalui unggahan di akun Instagramnya, @hma.alatas, ia terus membuka informasi penting kepada publik, termasuk dugaan ancaman yang diterima oleh orang tua seorang santri yang kini belajar di Kairo. Hal ini semakin memantapkan tekadnya untuk mendampingi para korban dalam mencari keadilan.

Perjuangan ini tidaklah mudah, Habib Mahdi mengakui bahwa waktu, tenaga, dan biaya pribadinya turut terkuras demi memastikan keadilan ditegakkan. Bersama Ustaz Abi Makki, ia bahkan telah mendatangi Komisi III DPR RI untuk membahas perkara yang dianggap meresahkan masyarakat ini. Habib Mahdi Alatas sendiri merupakan tokoh agama yang berasal dari Jakarta. Dengan nama lengkap Habib Mahdi bin Abdurrohman Al Athos, ia aktif dalam kegiatan dakwah dan memimpin Majelis Ta'lim Al Khairat di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Condet dikenal sebagai pusat komunitas Arab di Jakarta, sebuah wilayah dengan tradisi keagamaan yang kuat. Dari sinilah Habib Mahdi menjalankan berbagai aktivitas dakwah dan pembinaan umat. Gaya bicaranya yang lugas dan tegas menjadi ciri khasnya, ia kerap menyoroti pentingnya menjaga marwah agama dan menolak penyalahgunaan simbol keagamaan untuk kepentingan pribadi. Terkait dengan klarifikasi yang diberikan oleh Syekh Ahmad Al Misry mengenai kepergiannya ke Mesir, Habib Mahdi kembali memberikan tanggapan, menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Ia tidak gentar menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang mungkin timbul dalam proses perjuangan ini.

Di dunia musik, lagu hits Kangen Band 'Yolanda' akan diangkat menjadi film layar lebar berjudul 'Mencari Yolanda', yang akan mengisahkan perjalanan unik band legendaris tersebut. Penyanyi dangdut koplo Eva SEA juga baru saja merilis single terbarunya, 'Malaikat Bintangku', yang mengusung nuansa koplo modern yang emosional. Sementara itu, di dunia teknologi, Apple telah merilis iOS 17.4.2 untuk mengatasi celah keamanan, iQOO bersiap meluncurkan ponsel baru dengan spesifikasi tinggi, dan Samsung Messages akan berhenti beroperasi pada Juli mendatang.

Perkembangan ini menunjukkan dinamika informasi yang terus berubah dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Habib Mahdi Syekh Ahmad Al Misry Pelecehan Seksual Korban Ancaman

United States Latest News, United States Headlines

