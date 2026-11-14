Haaland dan Norwegia Raih Kemenangan 3-1 Atasi Wales, Peluang Semifal Tetap Menyala

Erling Haaland dan Timnas Norwegia berhasil mengalahkan Wales 3-1 di Stadion Ullevaal, Oslo pada 15 November 2026. Kemenangan ini menjaga peluang Norwegia lolos ke babak perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Erling Haaland mencetak gol ketiga bagi Timnas Norwegia dalam kemenangan 3-1 atas Wales di Stadion Ullevaal, Oslo pada Minggu (15/11/2026). Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday kelima UEFA Nations League 2026/2027 yang berlangsung dengan penuh ketegangan.

Mekanisme Kemenangan Norwegia Atas Wales

Timnas Norwegia berhasil mempertahankan peluang lolos ke babak perempat final UEFA Nations League setelah mengalahkan Wales dengan skor telak 3-1. Kemenangan ini memastikan Norwegia menempati peringkat kedua Grup A4 dengan akumulasi enam poin setelah lima pertandingan.

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Perolehan poin ini memberikan Norwegia keunggulan selisih gol dibandingkan Denmark, yang dijadwalkan menghadapi Portugal pada Minggu pukul 02.45 dini hari WIB. Sebaliknya, kekalahan ini mengakhiri harapan Wales untuk lolos ke babak selanjutnya karena mereka hanya mampu mengumpulkan tiga poin dalam lima laga.

Awal pertandingan di kandang sendiri menunjukkan kesulitan bagi Norwegia dalam membongkar pertahanan ketat Wales pada babak pertama. Kedua tim tidak berhasil mencetak gol hingga babak pertama berakhir, meski Wales beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat.

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Harry Wilson sempat mencoba peruntungan dengan tendangan voli pada menit ke-2, namun bola melenceng dari sasaran. Dan James juga mendapatkan peluang melalui serangan balik, namun kiper Norwegia, Egil Selvik, tampil gemilang dengan menggagalkan upaya penyelesaian akhir tersebut menjelang akhir babak pertama.

Posisi Pemain Kunci dan Peran Strategis

Perubahan permainan terjadi drastis saat babak kedua dimulai. Norwegia tampil lebih agresif dan akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-59 melalui Antonio Nusa. Nusa memanfaatkan bola hasil sepak pojok yang tidak dibuang sempurna oleh pertahanan Wales untuk melepaskan tembakan tajam ke sudut kiri bawah gawang.

Kemajuan Norwegia terus berlanjut sembilan menit kemudian ketika Erling Haaland mendapatkan ruang di lini pertahanan Wales. Haaland memilih memberikan umpan kepada Andreas Schjelderup yang menyelesaikan aksi dengan gol kedua untuk membuat skor menjadi 2-0.

Wales tidak menyerah begitu saja dan berusaha menekan kembali. Ethan Ampadu sempat memaksa Egil Selvik melakukan penyelamatan penting. Upaya Wales akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-79 melalui David Brooks.

Brooks bekerja sama dengan Harry Wilson sebelum menerobos masuk ke dalam kotak penalti. Ia berhasil melewati David Moller Wolfe dan memberikan penyelesaian dengan mencungkil bola melewati kiper Norwegia, mengubah skor menjadi 2-1.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Norwegia memastikan kemenangan mutlak pada menit ke-88 melalui titik penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah Roberts melakukan pelanggaran terhadap Andreas Schjelderup di dalam kotak terlarang.

Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Penyerang Manchester City tersebut mengecoh kiper Wales melalui tendangan penalti dengan ancang-ancang yang mengandung gerakan mengecoh.

Norwegia bahkan hampir menambah gol pada masa injuri time. Peluang Haaland sempat membentur tiang, meski kemudian dianulir karena posisi offside. Antonio Nusa juga memaksa kiper Wales Karl Darlow melakukan penyelamatan.

Upaya lainnya dari Haaland berhasil dihentikan oleh pemain Wales tepat di garis gawang. Kemenangan ini sangat krusial bagi posisinya di grup dan mempertahankan momentum positif menuju babak selanjutnya.