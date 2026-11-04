Haaland Cetak Gol Penentu Manchester City Menang dari RB Leipzig 3-2

Erling Braut Haaland mencetak gol kemenangan di menit akhir saat Manchester City mengalahkan RB Leipzig 3-2 di Liga Champions despite perlawanan sengit.

Manchester City berhasil meraih kemenangan来之不易 (sulit) dalam laga Liga Champions pada Rabu malam dengan skor akhir 2-3 atas RB Leipzig di Red Bull Arena, Jerman. Kemenangan ini diraih berkat gol penentu yang dicetak oleh Erling Braut Haaland di penghujung pertandingan, memastikan tiga poin penting kembali ke kandang Etihad setelah perlawanan ketat dari tim tuan rumah.

Mekanisme Pertandingan dan Momentum Kunci

Pertandingan dimulai dengan tekanan dari kedua belah pihak, namun peluang serius pertama diuji oleh Rayan Cherki dari RB Leipzig. Gelandang serang tersebut melepaskan tembakan setelah menerima umpan apik dari Enzo Fernández, namun bola berhasil melewati gawang dengan tipis. Kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, sempat terjebak dalam situasi berbahaya ketika gagal mengantisipasi tembakan keras dari Antonio Nusa, tetapi bola hanya mendarat di atas jaring gawang, memberikan keberuntungan besar bagi tim Inggris.

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Keberuntungan itu memicu kepercayaan diri RB Leipzig untuk menekan lebih tinggi. Tim asuhan Martin Demichelis terus mencoba menembus pertahanan City, termasuk melalui tembakan jarak jauh dari Christoph Baumgartner. Pertahanan City harus bekerja ekstra keras untuk menahan gelombang serangan Leipzig, yang membuat City kesulitan menciptakan peluang jelas di babak pertama karena struktur pertahanan Jerman yang solid.

Kejutan terjadi ketika gol bunuh diri membawa City unggul. Umpan panjang dari Enzo Fernández mendarat di sisi kiri kotak penalti, di mana Nico O'Reilly dengan cepat mengirim bola ke arah gawang. Castello Lukeba kemudian, melalui aksi yang sulit dijelaskan, secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri, memberikan lead awal bagi Manchester City di Red Bull Arena.

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Posisi Pemain dan Reaksi Tim Terhadap Skor

RB Leipzig menunjukkan bahwa mereka tidak mudah menyerah dan berhak atas hasil yang lebih baik. Tim tuan rumah segera menyamakan kedudukan sesaat setelah jeda istirahat. Awalnya, Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang dengan menjatuhkan diri untuk menepis tembakan keras Baumgartner, memberikan harapan bagi City. Namun, kebahagiaan tersebut hanya sesaat.

Donnarumma terlihat salah duga ketika mengantisipasi umpan silang dari Baku. Bek asal Italia tersebut tidak menyangka Baku akan mengejutkannya dengan mengarahkan bola ke sudut dekat gawang, sehingga skor berubah menjadi 1-1. RB Leipzig juga mendekati keunggulan melalui Uzechiel Banzuzi, mantan pemain timnas Belanda U-21, yang tembakannya meleset beberapa sentimeter di sisi luar tiang gawang.

Di babak kedua, Manchester City berhasil mengambil alih kendali dengan respons cepat. Enzo Fernández mencetak gol melalui sundulan keras yang menuntaskan umpan dari Iliman Ndiaye, mengembalikan lead bagi tim asal Inggris. Namun, kegembiraan City hanya berlangsung singkat karena RB Leipzig kembali bangkit melalui Antonio Nusa.

Antonio Nusa, yang tampil sebagai pemain paling menonjol di babak pertama, menerima umpan dari Christopher Nkunku. Pemain berbakat tersebut kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang mengarah tepat ke sudut jauh, melewati jangkauan Donnarumma dan menyamakan kedudukan kembali. Skor yang imbang ini menciptakan ketegangan tinggi menjelang akhir pertandingan.

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Dampak Langsung dan Hasil Akhir Pertandingan

Pertandingan berakhir dramatis ketika Erling Braut Haaland muncul sebagai pahlawan. Menjawab umpan silang dari Elliott Anderson, Haaland meluncur ke tiang jauh dan memasukkan bola ke gawang dengan presisi tinggi. Gol ini membawa skor akhir menjadi 2-3 untuk Manchester City dan memastikan kemenangan yang sangat dibutuhkan di kancah Liga Champions.

Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan Manchester City dalam menghadapi perlawanan sengit di ajang Eropa. Meskipun menghadapi pertahanan disiplin dari RB Leipzig dan momen-momen kritis yang hampir berbalik, efektivitas di depan gawang menjadi penentu utama. Haaland melanjutkan catatan gol pentingnya bagi tim, sementara City berhasil membawa pulang tiga poin penuh despite kesulitan dalam memecah blokade pertahanan Leipzig di awal laga.

Hasil ini menunjukkan dinamika pertandingan yang fluktuatif, di mana keunggulan bisa hilang dan diperoleh kembali dalam hitungan menit. Bagi Manchester City, ketenangan mental di menit-menit akhir menjadi kunci untuk mengalahkan lawan yang tidak pernah puas dengan hasil imbang. Sementara itu, RB Leipzig membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim top Eropa, meskipun akhirnya harus puas dengan kekalahan tipis di kandang sendiri.