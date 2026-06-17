Haaland Bawa Norwegia Menang 4-1 atas Irak di Pembuka Piala Dunia 2026

Erling Haaland memimpin Norwegia meraih kemenangan penting 4-1 melawan Irak dalam laga pembuka Piala Dunia 2026, menandai kembalinya tim ke turnamen setelah 28 tahun absen.

Erling Haaland kembali menegaskan posisinya sebagai mesin gol paling tajam di panggung dunia ketika tim nasional Norwegia mengamankan kemenangan penting 4-1 atas Irak pada laga pembuka Piala Dunia 2026 .

Pertandingan yang digelar di Boston pada Selasa itu menjadi sorotan utama karena menandai kembalinya Norwegia ke turnamen terbesar sepak bola setelah absen selama 28 tahun. Haaland, penyerang andalan Manchester City, membuka skor pada menit ke-27 setelah berhasil memanfaatkan umpan silang ke tiang jauh, memanfaatkan kecepatan serta ketepatan penempatan tubuhnya. Gol pertamanya tidak hanya memecah kebuntuan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis pada tim Irak yang kemudian berusaha menyamakan kedudukan melalui sundulan keras Ayman Hussein pada menit ke-37.

Namun, tekanan yang terus diberikan oleh Haaland dan rekan-rekannya tidak memberi kesempatan bagi Irak untuk bangkit lebih lama. Pada menit ke-41, Haaland memanfaatkan umpan balik yang kurang kuat, mengalahkan kiper Irak yang terlambat bereaksi, dan mengarahkan bola yang memantul ke lututnya sebelum meluncur masuk ke gawang, menjadikannya gol kedua dalam babak pertama. Gol tersebut menegaskan dominasi Norwegia dan memperkuat posisi mereka di grup yang dijuluki "Grup Kematian" bersama Senegal, Prancis, dan Irak. Setelah jeda istirahat, Norwegia semakin menguasai alur permainan.

Pelatih Stale Solbakken melakukan pergantian dengan menurunkan Leo Østigard, yang dalam waktu singkat berhasil menambah angka melalui sundulan melengkung pada menit ke-71, memanfaatkan umpan silang kembali yang disampaikan oleh Haaland. Meskipun Haaland tidak berhasil mencetak hat‑trick, kontribusinya tetap terasa kuat, baik dalam menciptakan peluang maupun menekan pertahanan Irak. Gol keempat datang dari sebuah gol bunuh diri yang melibatkan bek Irak, yang salah mengarahkan bola setelah tekanan serangan Norwegia, menutup skor dengan hasil akhir 4-1.

Penampilan Haaland tidak hanya memberi Norwegia kepercayaan diri, tetapi juga membuatnya dijuluki "Neymar dari Norwegia" oleh sejumlah media internasional. Gol pertamanya dalam turnamen dan penampilan konsisten pada fase awal pertandingan menegaskan kehadirannya sebagai faktor penentu dalam upaya Norwegia untuk melaju ke babak selanjutnya. Selain sorotan pada Haaland, gelandang bertahan David Möller Wolfe memperoleh penilaian positif dengan skor 7 dari 10, akibat kontribusinya dalam menyerang dan memberikan satu assist dari tendangan sudut.

Meskipun beberapa kritik menyebutkan bahwa ia terlalu sering berada di pinggir lapangan, kemampuan Wolfe dalam melakukan blok penyelamat dan menciptakan peluang menyerang tetap menjadi nilai plus bagi tim. Di sisi lain, pelatih Stale Solbakken menerima pujian dengan skor 8 dari 10 karena taktiknya yang menyeimbangkan pertahanan solid dan serangan cepat, serta kemampuan mengelola pemain muda seperti Østigard.

Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan Norwegia menjelang pertandingan krusial melawan Senegal dan Prancis, dua tim yang diprediksi menjadi tantangan terbesar dalam grup. Dengan empat poin pertama, Norwegia kini menatap peluang untuk melaju ke fase knockout, asalkan dapat mempertahankan konsistensi dan mengatasi tekanan dari lawan‑lawannya yang lebih berpengalaman





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