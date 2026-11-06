Gusti Sura dan Adimas Rosdian Laksanakan Pemberkatan Nikah di Solo

Gusti Sura dari Mangkunegaran dan Adimas Rosdian dari PT Rosalia Indah menjalani pemberkatan pernikahan di Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan, Solo, Jumat 6 November 2026.

KP.H. F.X. Adimas Rosdian, sang Direktur Utama PT Rosalia Indah, dan Gusti Sura dari keluarga Keraton Mangkunegaran resmi menjalani pemberkatan pernikahan di Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan, Solo. Upacara sakral ini dilaksanakan secara tertutup pada hari Jumat, 6 November 2026.

Kedatangan kedua mempelai ke lokasi gereja tercatat sekitar pukul 08.10 WIB. Mereka tiba menggunakan kendaraan Mercedes-Benz S450 dengan nomor polisi B 30 RI. Kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga besar yang mendampingi dengan mengenakan busana adat Jawa dan batik yang khas.

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Prosesi Sakral di Gereja Purbayan

Rangkaian pemberkatan ini diawali dengan kehadiran ibunda Gusti Sura lebih dahulu. Rombongan keluarga mempelai pria, yang dipimpin oleh K.P. Yustinus Soeroso dan Yustina Rahyuni Soeroso, menyusul kemudian. Keluarga kedua mempelai hadir lengkap mendampingi saat upacara berlangsung di dalam gereja.

Tradisi Panggih dan Dhaup Ageng

Setelah prosesi gereja selesai, Gusti Sura dan Adimas dijadwalkan melanjutkan rangkaian pernikahan dengan upacara Panggih. Tradisi ini akan dilaksanakan di Pendapa Ageng dan Dalem Ageng Pura Mangkunegaran. Dalam adat Jawa, Panggih menjadi tahap penting yang menandai pertemuan resmi pasangan setelah menjadi suami istri.

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Identitas Adimas di Industri Transport

Sosok Adimas Rosdian menarik perhatian publik karena kepemimpinannya di PT Rosalia Indah. Ia adalah putra sulung pendiri perusahaan, Yustinus Soeroso dan Yustina Rahyuni Soeroso. Adimas menyelesaikan pendidikan tinggi di Australia sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2010 untuk bergabung dengan bisnis keluarga.

Latar Belakang Karier Bisnis Keluarga

Ia mulai bekerja aktif di Rosalia Indah pada Januari 2011. Awalnya Adimas mengaku belum memahami dunia transportasi bus secara mendalam. Untuk mengenal pelayanan perusahaan, ia pernah menyamar sebagai penumpang dan melakukan perjalanan menggunakan armada bus.

Pengalaman tersebut membantunya memahami kualitas pelayanan dari sudut pandang pelanggan. Kini, ia menjadi penerus generasi kedua dalam pengelolaan bisnis transportasi keluarga tersebut. Masyarakat dapat ikut merayakan momen bahagia ini pada acara Mangayubagyo Dhaup Ageng di Pamedan, Solo, yang berlangsung dari 6 hingga 8 November 2026.