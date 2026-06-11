Gus Salam Perkuat Sinergi dan Silaturahmi Bersama Pengurus NU di Nusa Tenggara Timur Jelang Muktamar

KH Abdussalam Shohib melakukan kunjungan ke NTT untuk mendengarkan aspirasi pengurus NU di wilayah perbatasan dan mendorong pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia Timur.

KH Abdussalam Shohib, yang lebih dikenal sebagai Gus Salam , Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, menunjukkan komitmen besar dalam merangkul seluruh elemen Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai penjuru nusantara.

Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, beliau secara intensif membangun komunikasi dengan para kiai, ulama, serta penggerak organisasi di daerah-daerah terpencil. Salah satu kunjungan strategis dilakukan ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah kawasan yang memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang. Banyak kabupaten di NTT yang membutuhkan waktu perjalanan lebih dari satu hari untuk mencapai ibu kota provinsi, Kupang, dengan akses transportasi yang seringkali terbatas.

Dalam kondisi seperti ini, semangat berjam’iyah atau berorganisasi di bawah bendera NU menuntut ketangguhan fisik dan mental yang luar biasa dari para pengurus dan anggotanya. Fokus utama kunjungan Gus Salam bersama sejumlah masyayikh dari Pesantren Ploso Kediri adalah untuk memahami realitas sosial dan organisasi yang dihadapi oleh warga NU di wilayah perbatasan, khususnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Di kawasan tersebut, NU tidak hanya berhadapan dengan kendala geografis yang berat, tetapi juga dinamika wilayah perbatasan yang kompleks serta tantangan ideologis yang terus berkembang seiring waktu. Gus Salam menyatakan rasa hormat dan ta’dhim kepada seluruh pengurus cabang di NTT yang hadir dalam forum silaturahmi pada Kamis, 12 Juni 2026.

Beliau menegaskan keinginan untuk mendengarkan secara langsung segala keluh kesah, harapan, serta masukan terkait pengelolaan jam’iyyah NU di lingkungan mereka agar peran keagamaan dan organisasi dapat ditingkatkan di tengah berbagai tantangan dan peluang yang ada. Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Gus Salam memberikan penekanan khusus mengenai peran vital pondok pesantren. Menurutnya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan benteng kokoh bagi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Pesantren adalah rahim tempat lahirnya para penggerak kemaslahatan umat yang mampu mengintegrasikan pemahaman agama dengan cinta tanah air. Lebih jauh, pesantren berperan dalam membentuk karakter, kemandirian, serta kepedulian sosial para santrinya, sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan solutif. Hal ini menjadi poin krusial karena pengembangan pendidikan berbasis pesantren dianggap sebagai kunci utama dalam memperkuat basis massa dan kualitas sumber daya manusia NU di Indonesia Timur.

Di sisi lain, para pengurus PCNU se-NTT mengungkapkan berbagai kendala nyata yang mereka alami di lapangan. Hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam secara keyakinan dan budaya membuat warga NU di NTT harus selalu waspada dan aktif dalam menjaga toleransi serta harmoni sosial. Mereka berharap agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di masa depan dapat memberikan perhatian yang lebih besar dan pendampingan yang lebih intensif bagi perkembangan NU di wilayah Indonesia Timur.

Kiai Latif Daka, Ketua PCNU Kabupaten Alor, secara spesifik menyampaikan harapannya agar PBNU dapat merangkul dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pengurus di luar Pulau Jawa. Ia juga menekankan keinginan kuat agar NTT memiliki pondok pesantren yang representatif dan berkualitas, serupa dengan pesantren-pesantren yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Aspirasi serupa juga disampaikan oleh Kiai Zainal Muttaqin dari PCNU Malaka.

Beliau berharap agar Ketua Umum PBNU yang terpilih nanti mampu mengembalikan marwah organisasi dan memberikan perhatian khusus pada pengembangan program pendidikan di daerah-daerah terluar. Bagi mereka, pemerataan fasilitas pendidikan adalah langkah nyata dalam memperkuat ideologi Ahlussunnah wal Jamaah serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dialog ini menjadi momentum penting untuk menyadari bahwa persatuan dan kebersamaan adalah senjata utama dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Rasa senasib sepenanggungan antara pengurus di pusat dan di daerah harus terus dipupuk agar tidak ada wilayah yang merasa terabaikan. Menanggapi seluruh masukan dan harapan tersebut, Gus Salam mengajak seluruh pengurus, kader, dan warga NU di NTT untuk tetap konsisten menjaga harmoni di tengah kemajemukan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa NU harus menjadi pelopor dalam mempromosikan toleransi dan menjadi penguat persatuan nasional. Keberagaman yang menjadi ciri khas Nusa Tenggara Timur harus dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai pemicu perpecahan.

Oleh karena itu, Gus Salam mendorong warga NU untuk terus mengedepankan sikap saling menghormati, berdialog dengan terbuka, dan secara aktif mengkampanyekan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, NU tidak hanya besar secara organisasi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi perdamaian dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan





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Nahdlatul Ulama Gus Salam Nusa Tenggara Timur Pesantren Muktamar NU

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