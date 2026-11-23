Mensos Gus Ipul menekankan peran strategis wali asuh Sekolah Rakyat dalam rehabilitasi siswa. Pelatihan 985 peserta di lima kota ini bertujuan mencegah kekerasan dan mendukung pendidikan inklusif bagi anak dari latar belakang beragam.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa peran wali asuh dan wali asrama di lingkungan Sekolah Rakyat jauh melampaui tugas pengawasan biasa. Mereka memegang posisi strategis sebagai pendengar, penasihat, pelindung, serta teladan bagi para siswa yang menempuh pendidikan di sana.

Pernyataan tegas ini disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan secara daring kepada 985 peserta yang mengikuti serangkaian pelatihan nasional pada Senin, 23 November 2026. Ia menegaskan bahwa para pendamping tersebut bukan sekadar penjaga malam, melainkan penjaga mimpi anak-anak bangsa yang membutuhkan perhatian khusus.

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Mekanisme dan Rincian Pelatihan Nasional

Pelatihan untuk Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat Batch III ini berlangsung selama lima hari, terhitung dari tanggal 22 hingga 26 November 2026. Acara ini diselenggarakan secara serentak di lima lokasi utama di Indonesia, yaitu Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

Dari total 985 peserta yang mengikuti kegiatan ini, komposisi peserta terdiri atas 699 wali asuh dan 286 wali asrama. Penyebaran peserta di setiap lokasi menunjukkan partisipasi yang merata, dengan rincian jumlah peserta per kota sebagai berikut: Bekasi diikuti oleh 183 peserta, Bandung oleh 188 peserta, Yogyakarta oleh 198 peserta, Banjarmasin oleh 159 peserta, dan Makassar oleh 257 peserta.

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Perlindungan Anak dan Pencegahan Tindakan Kekerasan

Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan pelatihan tidak diukur dari sertifikat yang diperoleh peserta, melainkan dari perubahan perilaku nyata pada anak-anak yang mereka dampingi. Penguatan kapasitas ini merupakan langkah proaktif untuk mencegah tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi dan radikalisme.

Untuk memastikan lingkungan yang aman, Menteri Sosial menetapkan kebijakan tanpa toleransi bagi setiap pelaku pelanggaran. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada peringatan bagi siapa pun yang melakukan tindakan perundungan, kekerasan, atau intoleransi di lingkungan Sekolah Rakyat, melainkan langsung penghentian peran.

Kurikulum Kompetensi dan Arahan Mendalam

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan lima kompetensi utama yang esensial dalam pengasuhan anak berisiko. Kompetensi tersebut mencakup psikososial untuk mengenali trauma dan stres, perlindungan anak melalui pengasuhan bebas kekerasan, disiplin dan keteladanan, komunikasi dan koordinasi, serta kompetensi personal untuk membangun empati dan kesabaran.

Gus Ipul juga memberikan lima arahan konkret kepada para peserta agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat. Arahan tersebut meliputi pengenalan latar belakang setiap anak, pelaksanaan pengasuhan yang menyenangkan, perlindungan dan pengayoman, peneguran yang bersifat mendidik bukan menghukum, serta keseriusan dalam menerapkan hasil pelatihan di kehidupan sehari-hari di asrama.

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Dampak Sosial dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem melalui tiga pendekatan utama. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan Peserta Bukan Penerima Upah Jaminan Kesehatan, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan, serta pencegahan transmisi kemiskinan antargenerasi.

Siswa Sekolah Rakyat diterima tanpa tes maupun seleksi akademik selama memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, mereka datang dengan latar belakang dan kondisi yang beragam, termasuk persoalan fisik, mental, maupun sosial yang memerlukan pendampingan khusus. Gus Ipul menjelaskan bahwa realitas ini bukanlah aib, melainkan kondisi yang harus dihadapi apa adanya.

Kolaborasi Guru dan Pendamping untuk Rehabilitasi Total

Untuk menangani kebutuhan siswa secara menyeluruh, fungsi edukasi yang dijalankan oleh guru harus berjalan beriringan dengan fungsi rehabilitasi yang dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama. Keduanya perlu berkolaborasi erat agar setiap aspek kehidupan anak dapat ditangani dengan tepat dan komprehensif.

Kementerian Sosial berharap melalui pelatihan intensif ini, para wali asuh dan wali asrama semakin siap menjalankan peran pengasuhan dan rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai ruang tumbuh yang aman, melindungi, dan mendukung masa depan anak-anak Indonesia dengan lebih optimal.