Gus Ipul Mengucapkan Terima Kasih kepada Pondok Pesantren Al Falah Ploso

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengunjungi Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Sabtu (6/6/2026). Gus Ipul mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al Falah Ploso yang telah berkenan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul , mengunjungi Pondok Pesantren Al Falah Ploso , Sabtu (6/6/2026). Gus Ipul mengatakan bahwa PBNU secara khusus menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al Falah Ploso yang telah berkenan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 .

Ia mengutip omongan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang menyampaikan terima kasih kepada Kiai Nurul Huda Djazuli dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al Falah Ploso. Gus Ipul juga memohon doa restu kepada Kiai Huda Djazuli agar Munas dan Konbes berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang baik, dan penuh keberkahan.

Menurut Gus Ipul, kedatangan rombongan PBNU kali ini bukan hanya untuk melihat kesiapan teknis penyelenggaraan Munas dan Konbes NU, tetapi juga untuk memohon doa dan restu kepada KH Nurul Huda Djazuli agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar, tertib, dan membawa keberkahan bagi NU. Gus Ipul mengatakan bahwa PBNU bersyukur karena Pesantren Al Falah Ploso telah menunjukkan kesiapan yang baik, baik dari sisi sarana-prasarana maupun dukungan keluarga besar pesantren.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan para pengasuh, keluarga besar pesantren, para gus, pengurus, serta para santri yang telah bergotong royong mempersiapkan berbagai kebutuhan acara. Gus Ipul juga mengatakan bahwa KH Nurul Huda Djazuli telah mendoakan agar seluruh rangkaian Munas Alim Ulama dan Konbes NU berjalan lancar serta penuh keberkahan. Saat ini, PBNU terus mematangkan berbagai aspek teknis pelaksanaan Munas dan Konbes NU yang dijadwalkan berlangsung pada 20-22 Juni 2026.

Forum ini menjadi salah satu agenda penting NU menuju pelaksanaan Muktamar NU pada Agustus 2026. Gus Ipul berharap seluruh rangkaian Munas dan Konbes berjalan lancar, sukses, dan penuh keberkahan, serta menjadi jalan kebaikan bagi NU, umat, bangsa, dan negara





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