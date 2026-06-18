Gus Ipul Laporkan Suara Merdeka ke Dewan Pers atas Tuduhan dan Pelabelan Negatif

Menteri Sosial dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf melalui kuasa hukum mengadukan media Suara Merdeka ke Dewan Pers karena dua konten dianggap menuduh dan memberi label negatif. Dewan Pers akan mempelajari aduan ini, sementara kuasa hukum menjelaskan bahwa publikasi tersebut merupakan bagian dari narasi berulang selama Maret-Juni 2026.

Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Saifullah Yusuf , melalui tim kuasa hukum nya, melaporkan media nasional Suara Merdeka ke Dewan Pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Aduan ini menyangkut dua konten yang dianggap telah menuduh dan memberikan pelabelan negatif kepada Gus Ipul. Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto merespons dengan mengapresiasi langkah penggunaan saluran pengaduan yang resmi. Ia mengatakan bahwa dinamika media membuka akses bagi partisipasi publik, tetapi juga menimbulkan peluang perbedaan sudut pandang dan keberatan seperti yang dialami Gus Ipul. Dewan Pers akan melakukan kajian, pemeriksaan, dan penelusuran atas aduan tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum Gus Ipul, Syamsul Huda Yudha, menjelaskan bahwa ada dua laporan yang diajukan. Pertama, pengaduan resmi ke Dewan Pers terkait artikel di Jakarta. Suaramerdeka.com dengan judul spesifik. Kedua, pengiriman somasi kepada warga Nahdliyin Hamzah Sahal atas unggahan di media sosial dan elektronik.

Tim hukum menilai publikasi itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian narasi yang berulang dari Maret hingga Juni 2026 dengan objek yang sama, baik dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PBNU maupun Menteri Sosial. Aduan ini menekankan pada pola berulang dan tujuan merusak reputasi





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Dewan Pers Suara Merdeka Saifullah Yusuf Tuduhan Pelabelan Negatif Media Nasional PBNU Menteri Sosial Aduan Kuasa Hukum

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