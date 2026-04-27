Guru Ngaji di Tangerang Ditangkap Atas Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati

Polresta Tangerang menangkap seorang guru ngaji berinisial A atas dugaan melakukan kekerasan seksual terhadap empat santriwati di Sukadiri. Pelaku menggunakan modus ritual pembersihan jin untuk melancarkan aksinya.

Polresta Tangerang telah berhasil mengungkap dan menangkap seorang guru ngaji berinisial A atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang mengerikan terhadap empat santriwati di wilayah Sukadiri, Kabupaten Tangerang .

Penangkapan ini merupakan respons cepat terhadap laporan yang disampaikan oleh orang tua korban pada tanggal 24 April 2026. Modus operandi yang digunakan pelaku sangatlah keji dan memanfaatkan kepercayaan korban dengan dalih ritual pembersihan jin. Korban, yang berusia antara 15 hingga 16 tahun, dipaksa menjalani ritual tersebut saat sedang mengikuti kegiatan mengaji, di mana pelaku memanfaatkan posisinya sebagai seorang guru untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar hukum.

Kasus ini terungkap berkat kejelian dan kecurigaan seorang ibu terhadap perubahan perilaku putrinya. Sang ibu menyadari adanya trauma mendalam yang dialami anaknya, yang sebelumnya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan mengaji, namun tiba-tiba menolak untuk kembali. Penolakan ini disertai dengan ketakutan dan kecemasan yang tidak biasa, sehingga mendorong sang ibu untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu penyebabnya.

Setelah dilakukan penyelidikan awal, terungkaplah fakta yang mengejutkan bahwa putrinya merupakan salah satu dari empat remaja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum guru ngaji tersebut. Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa kecurigaan orang tua muncul ketika korban secara tiba-tiba menolak untuk mengaji, padahal sebelumnya kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang selalu dijalani.

'Ya, memang kejadiannya yaitu pada tanggal 24 April 2026, hari Jumat. Itu diawali dari kecurigaan seorang ibu yang biasanya putrinya ini mengaji, namun selama satu minggu tidak mengaji karena mengaku trauma,' ujarnya. Pengakuan korban dan bukti-bukti pendukung lainnya kemudian menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dan melanjutkan proses hukum. Penangkapan terhadap A ini merupakan komitmen Polresta Tangerang dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual.

Pihak kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku yang melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan masa depan generasi muda. Selain melakukan penangkapan, Polresta Tangerang juga memberikan pendampingan psikologis dan dukungan kepada para korban agar mereka dapat pulih dari trauma yang dialami. Proses hukum terhadap pelaku akan berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan seksual, karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama.

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh orang tua untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka dan membangun komunikasi yang baik agar anak-anak merasa nyaman untuk berbagi masalah dan pengalaman mereka. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya kekerasan seksual dan bagaimana cara melindungi diri dari tindakan yang tidak diinginkan. Keberanian orang tua yang melaporkan kasus ini patut diapresiasi karena telah membantu mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji tersebut dan mencegah terjadinya korban lainnya.

Tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan seksual di masyarakat kita





Kekerasan Seksual Guru Ngaji Tangerang Santriwati Pembersihan Jin

