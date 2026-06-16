Sidang uji materia UU APBN 2026 di MK menuai keluhan dari para guru yang mengalami peningkatan beban kerja dan penurunan kesejahteraan akibat program Makan Bergizi Gratis. Survei menunjukkan 90 persen guru yang dirata-ratakan terasa beban kerjanya melonjak drastis伴随着 concomitant problems seperti pemotongan tunjangan dan pemutusan hubungan kerja massal untuk guru P3K. Tak sedikit dari mereka bingung harus mengadukan kondisi karena lembaga-lembaga negara juga terlibat dalam eksekusi program tersebut.

Mahkamah Konstitusi menjadi saksi bisu atas deretan keluhan starter dari para guru seliczba yang menghadapi beban ganda akibat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Iman Zanatul Haeri selaku Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G membacakan hasil survei terhadap 239 guru yang memperlihatkan 90 persen dari mereka mengalaminya peningkatan beban kerja drastis.

Guru yang seharusnya fokus pada persiapan materi pelajaran kini teralihkan ke tugas administratif seperti menghitung paket makanan, membagikan wadah, hingga mengelola sampah sisa makanan. Waktu istirahat dan persiapan mengajar punIKUT berkurang karena distribusi makanan sering bentrok dengan jadwal pelajaran, sehingga jam efektif belajar terpotong. Selain beban administratif, masalah kesejahteraan guru juga semakin mengkhawatirkan. Di beberapa daerah, tunjangan profesi tidak dibayarkan dengan alasan tidak ada anggaran.

Di Tuban, Jawa Timur, tercatat 39 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K diputus kontraknya. Fenomena serupa juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat, dan Lombok Timur, NTB. Di Sumedang, guru P3K paruh waktu hanya menerima upah Rp 50.000. Iman mencatat bahwa semua jenis guru, termasuk honorer, mengalami dampak MBG.

Ia mengutip kisah guru SMA di Depok yang kehilangan komponen kesejahteraan seperti honor jam tambahan mengajar, honor wali kelas, dan pembina kegiatan. Guru di Serang, Banten, juga mengeluhkan gaji P3K paruh waktu tidak dibayarkan karena daerah kehabisan anggaran akibat pemotongan dari pusat. Iman menegaskan bahwa guru hadir untuk memberikan peringatan bahwa anggaran pendidikan sedang dirampok, yang dapat membawa negeri pada"malapetaka".

Para guru pun bingung harus melaporkan kondisi tersebut kepada siapa karena lembaga-lembaga seperti polisi, TNI, dan DPR RI ikut memiliki dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Di sisi lain, Rika Iffati Farihah, orang tua pelajar SMP di Sleman, Yogyakarta, meragukan urgensi MBG untuk mengatasi stunting karena upaya seharusnya difokuskan pada 1.000 hari pertama anak. Ia menyebut banyak anak tidak mengonsumsi MBG sehingga bergizi作揖, tetapi tetap makan di rumah.

Observasi pendidikan, Ki Darmaningtyas, tidak antipati terhadap MBG, tetapi menentang pemberian masif tanpa pertimbangan latar belakang ekonomi dan sosial siswa. Keseluruhan testimoni ini disampaikan diMK sebagai bagian dari uji materi UU APBN 2026 yang diajukan tiga pihak, dengan kehadiran akademisi dan praktisi sebagai pihak terkait. Survei juga mengungkap ketidakpastian karir, penurunan kesejahteraan, pemotongan tunjangan, pengurangan anggaran pendidikan, ketimpangan kebijakan, serta dampak psikologis yang membuat beberapa guru ragu melanjutkan karir.

Para guru menginginkan konstitusi menjadi tempat terakhir untuk mengadu, mengingat tidak ada bagian yang"tidak punya dapur"





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Makan Bergizi Gratis Guru Mahkamah Konstitusi APBN 2026 Beban Kerja

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