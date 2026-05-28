Guru dan Orang Tua Dilempar Jadi Garda Terdepan Melindungi Anak dari Hoaks dan Konten Manipulatif AI di Era Digital

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan peran guruan dan orang tua sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko hoaks, penipuan online, dan konten manipulatif berbasis AI di ruang digital. Keterampilan memilah informasi menjadi esensial di tengah besarnya ancaman informasi menyesatkan yang kian kompleks. Kepala BPSDM Komdigi, Boni Pudjianto, menyampaikan bahwa guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga menjadi pembimbing dan pembentuk karakter agar generasi muda dapat menghadapi dunia digital dengan bijak, menciptakan budaya media yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Saat ini semakin sulitnya membedakan informasi asli dan palsu di era digital, terutama dengan maraknya penipuan online, hoaks, hingga konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan. Karena itu, peran guru dan orang tua dinilai semakin penting dalam mendampingi anak saat beraktivitas di internet. Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto, menyebut guru memiliki posisi strategis sebagai pelindung anak dari berbagai ancaman di ruang digital, termasuk scam digital dan penyebaran informasi menyesatkan yang kini semakin masif.

Bapak/Ibu guru harus membagikan kepada anak didik mengenai bagaimana kita bisa membedakan hal-hal positif dan negatif, khususnya informasi yang tidak benar. Ia menilai tugas guru saat ini tidak berhenti pada proses transfer ilmu pengetahuan semata, melainkan juga sebagai pembimbing yang membantu membentuk karakter anak agar mampu menghadapi tantangan dunia digital dengan bijak. Guru menjadi pemegang kunci utama atau peran pokok yang sangat strategis.

Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga pendamping dan pembentuk karakter anak dalam menghadapi dinamika di era digital. Menurut Boni, keterlibatan aktif guru diharapkan dapat menciptakan budaya bermedia digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab sehingga anak-anak dapat beraktivitas di internet secara nyaman dan terlindungi. Inklusifitas bukan hanya menghadirkan konektivitas atau akses, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, berekspresi, dan terlindungi di ruang digital





