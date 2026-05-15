Gunung Semeru Kembali Erupsi: Waspada Awan Panas dan Status Siaga di Jawa Timur

Gunung Semeru mengalami serangkaian erupsi pada 15 Mei 2026 dengan status Siaga, memicu peringatan keras bagi warga di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan untuk menghindari risiko awan panas dan lahar.

Gunung Semeru , yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Jawa dan terletak di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur , kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan.

Pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026, gunung api ini mengalami serangkaian erupsi yang disertai dengan keluarnya awan panas guguran. Salah satu erupsi yang paling tercatat terjadi pada pukul 11.57 WIB. Namun, terdapat kendala besar dalam pengamatan visual karena kondisi cuaca di puncak gunung yang sedang tertutup kabut tebal. Hal ini menyebabkan tinggi kolom abu vulkanik yang dimuntahkan tidak dapat teramati secara langsung oleh petugas pemantau, sehingga informasi mengenai ketinggian abu menjadi terbatas dan sulit dipastikan secara presisi.

Berdasarkan data teknis yang dirilis oleh Pos Pengamatan Gunung Semeru, erupsi tersebut terekam dengan jelas pada alat seismogram. Tercatat bahwa amplitudo maksimum dari getaran tersebut mencapai 22 milimeter dengan durasi erupsi yang berlangsung selama kurang lebih 4 menit 10 detik. Selain erupsi pada siang hari, tercatat bahwa Gunung Semeru telah mengalami total enam kali letusan dalam rentang waktu yang cukup singkat, dimulai sejak pukul 00.53 WIB hingga pukul 11.57 WIB.

Sayangnya, seluruh visual letusan tersebut tidak dapat teramati secara jelas karena faktor cuaca yang buruk dan kabut yang menyelimuti kawah utama. Petugas menekankan bahwa meskipun visual tidak terlihat, aktivitas magma di bawah permukaan tetap aktif dan sangat berbahaya, terutama dengan munculnya awan panas guguran yang jarak luncurnya belum bisa dipastikan secara akurat akibat jarak pandang yang terganggu oleh kabut. Saat ini, status Gunung Semeru berada pada Level III atau Siaga.

Dengan status ini, otoritas terkait memberikan rekomendasi ketat bagi masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara, khususnya di sepanjang aliran Besuk Kobokan. Radius bahaya yang ditetapkan adalah sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu, masyarakat yang berada di luar jarak tersebut tetap diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi perluasan awan panas serta aliran lahar dingin yang dapat menerjang dengan kecepatan tinggi hingga mencapai jarak 17 kilometer dari puncak gunung. Bahaya tidak hanya mengintai di aliran sungai, tetapi juga di sekitar puncak. Masyarakat dilarang keras untuk memasuki atau beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Area ini sangat rawan terhadap ancaman lontaran batu pijar yang bisa jatuh sewaktu-waktu akibat tekanan gas yang tinggi dari dalam perut bumi.

Risiko ini sangat fatal bagi siapa saja yang berada di zona tersebut tanpa peralatan pelindung yang memadai, karena material vulkanik yang terlontar memiliki suhu yang sangat panas dan kecepatan tinggi. Lebih lanjut, petugas mengimbau warga untuk senantiasa mewaspadai potensi bahaya berupa awan panas, guguran lava, serta aliran lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Area yang menjadi perhatian utama meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.

Tidak hanya sungai besar, potensi lahar juga mengancam sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Masyarakat diminta untuk mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi agar dapat meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa. Kewaspadaan tingkat tinggi sangat diperlukan mengingat pola erupsi Semeru yang seringkali terjadi secara tiba-tiba dan destruktif, sehingga kesiapsiagaan dalam evakuasi mandiri menjadi kunci keselamatan warga sekitar





