Gunung Semeru Erupsi: Lima Kali Erupsi dengan Tinggi Letusan 600 Meter Hingga 1.000 Meter di Atas Puncak

Gunung Semeru, yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami erupsi sebanyak lima kali dengan tinggi letusan 600 meter hingga 1.000 meter di atas puncak pada Selasa pagi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menjelaskan bahwa erupsi pertama terjadi pada pukul 01.05 WIB dengan tinggi kolom letusan abu vulkanik teramati sekitar 600 meter di atas puncak, erupsi kedua terjadi pada pukul 05.31 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak, erupsi ketiga terjadi pukul 05.54 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak, erupsi keempat terjadi pukul 06.28 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak, dan erupsi kelima terjadi pukul 08.37 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak.

Lumajang, Jawa Timur - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak lima kali dengan tinggi letusan 600 meter hingga 1.000 meter di atas puncak pada Selasa pagi.

