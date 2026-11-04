Gunung Semeru Erupsi 1000 Meter di Atas Puncak, Status Tetap Siaga

Gunung Semeru kembali erupsi pada 4 November 2026 dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak. Masyarakat diimbau waspada terhadap awan panas dan lahar di seputar Besuk Kobokan.

Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas erupsi yang signifikan pada hari Rabu tanggal 4 November 2026. Letusan ini tercatat berlangsung pada sore hari dengan ketinggian kolom abu vulkanik yang teramati mencapai 1.000 meter di atas puncak kawah. Fenomena alam ini terjadi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Detail Teknis Erupsi dan Data Seismik

Petugas dari Pos Pengamatan Gunung Semeru, Agastya Rajendra, melaporkan bahwa erupsi pertama terjadi pada pukul 12.49 Waktu Indonesia Barat. Pada momen awal tersebut, letusan mengeluarkan awan panas dengan jarak luncur yang tidak teramati secara jelas, serta tidak ada tinggi kolom abu yang terdeteksi oleh para pengamat di lapangan.

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Analisis data rekaman seismogram menunjukkan bahwa aktivitas tektonik dan vulkanik pada pukul 12.49 WIB tersebut memiliki amplitudo maksimum sebesar 20 milimeter. Durasi getaran seismik ini tercatat berlangsung selama 2 menit dan 55 detik, menandakan adanya pergerakan magma yang signifikan di dalam rongga gunung.

Saat pukul 14.41 WIB, Gunung Semeru kembali erupsi dengan intensitas yang jauh lebih besar. Kali ini, tinggi kolom letusan berhasil diamati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak, yang setara dengan ketinggian 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang mengarah ke barat daya.

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Rekaman instrumen seismograf pada letusan kedua ini mencatat amplitudo maksimum sebesar 25 milimeter dengan durasi getaran selama 136 detik. Kondisi ini menegaskan adanya peningkatan aktivitas vulkanik yang perlu dipantau secara ketat oleh Badan Geologi.

Posisi Pihak Berwenang dan Status Siaga

Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini saat ini masih berstatus Level III atau Siaga. Status ini berlaku untuk mengantisipasi potensi letusan berikutnya yang bisa saja terjadi kapan saja. Pemerintah daerah dan instansi terkait telah meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah yang berisiko.

Agastya Rajendra menegaskan bahwa status Siaga bukan hanya formalitas, melainkan peringatan serius bagi masyarakat sekitar. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengamatan secara terus-menerus dilakukan untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta benda warga yang tinggal di zona rawan bencana.

Dampak Langsung dan Dampak Bagi Masyarakat

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Jarak aman yang ditetapkan adalah sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi. Larangan ini mutlak ditaati untuk menghindari terdamparnya material vulkanik atau awan panas yang dapat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya.

Bagi masyarakat yang berada di luar radius 13 kilometer tersebut, larangan aktivitas juga berlaku pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Batasan ini dirancang untuk melindungi warga dari dampak sekunder seperti longsor dan aliran lahar dingin yang dapat membawa material vulkanik ke hilir.

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Langkah Selanjutnya dan Rencana Penanganan

Agastya Rajendra juga mengimbau agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Zona ini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar yang bisa terlontar dengan kecepatan tinggi ke segala arah tanpa peringatan khusus.

Pihak pengawas meminta seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan aliran lahar. Bahaya ini terutama mengancam daerah di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

Daerah yang paling berisiko mencakup aliran Sungai Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Selain itu, terdapat pula potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan yang harus diwaspadai oleh warga di hilir.

Monitoring terus dilakukan oleh PVMBG melalui ANTARA untuk memberikan update terbaru mengenai kondisi gunung berapi ini. Masyarakat di sekitar zona rawan bencana disarankan untuk selalu mengikuti arahan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.