Gunung Marapi Kembali Erupsi: Peringatan Keras Potensi Lahar Dingin dan Hujan Abu

Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali bergejolak dengan erupsi kedua pada Minggu sore. PVMBG mengeluarkan peringatan terkait potensi lahar dingin dan himbauan penggunaan masker saat hujan abu.

Gunung Marapi , yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pada Minggu (21/9/2025) sore pukul 16.36 WIB, gunung ini mengalami erupsi, yang merupakan letusan kedua setelah erupsi sebelumnya pada pukul 13.28 WIB. Petugas Pengamat Gunung Api (PGA) Gunung Marapi , Teguh Purnomo, yang bertugas di Padang, mengonfirmasi bahwa letusan terjadi namun tinggi kolom abu tidak dapat teramati karena tertutup awan.

Informasi ini diperoleh dari laporan Antara.\Berdasarkan data dari PGA, letusan kedua terekam jelas di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 7,3 milimeter dan berdurasi sekitar 53 detik. Meskipun demikian, Gunung Marapi saat ini masih berada pada status Waspada atau Level II. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting untuk keselamatan masyarakat dan pengunjung. Rekomendasi utama adalah larangan bagi masyarakat, wisatawan, atau siapa pun untuk melakukan aktivitas di dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas gunung, yaitu Kawah Verbeek. Tindakan ini diambil untuk meminimalkan risiko paparan langsung terhadap material vulkanik dan potensi bahaya lainnya. PVMBG juga memberikan peringatan serius mengenai potensi terjadinya lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung berapi tersebut. Ancaman lahar dingin ini sangat signifikan, terutama selama periode hujan atau musim hujan, ketika volume air meningkat dan dapat membawa material vulkanik dalam jumlah besar.\Selain itu, PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi hujan abu. Jika hujan abu terjadi, masyarakat dianjurkan untuk segera menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk melindungi saluran pernapasan dari iritasi dan gangguan pernapasan akut (ISPA). Hal ini penting untuk menjaga kesehatan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki masalah pernapasan. PGA dan PVMBG terus melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas Gunung Marapi, termasuk mengidentifikasi tumpukan material vulkanik akibat letusan. Tumpukan material ini berpotensi memicu aliran air dan sewaktu-waktu dapat menyebabkan banjir lahar dingin. Kondisi ini sangat rentan dan berbahaya, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Peristiwa tragis banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam seperti ini. Upaya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat, sangat krusial dalam mitigasi risiko dan penanganan dampak bencana





