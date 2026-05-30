Gunung Marapi Kembali Erupsi dengan Kolom Abu 2.000 Meter

Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi, menyemburkan kolom abu yang mencapai ketinggian 2.000 meter di atas puncak. Badan Geologi mengeluarkan peringatan dan rekomendasi terbaru terkait erupsi Gunung Marapi, yang sangat penting untuk keselamatan warga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan adanya erupsi yang meluncurkan kolom abu setinggi kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Peristiwa ini menambah daftar panjang aktivitas Gunung Marapi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan bahwa erupsi tersebut terjadi pada pukul 08.42 WIB pagi tadi. Kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut.

Data seismogram mencatat amplitudo maksimum 30 mm dengan durasi sementara satu menit 25 detik, menunjukkan kekuatan erupsi yang signifikan. Akumulasi energi magma dalam perut gunung memicu kepulan abu tebal secara mendadak, dan proses erupsi dilaporkan masih terus berlangsung saat laporan berkala kebencanaan disusun. Saat ini, tingkat aktivitas Gunung Marapi masih ditetapkan pada Status Level II (Waspada), yang mencapai ketinggian 2.000 meter di atas puncak gunung merupakan indikasi aktivitas internal yang kuat.

Warna kelabu tebal dan arah condong ke timur laut memberikan petunjuk mengenai sebaran material vulkanik yang perlu diwaspadai oleh wilayah sekitarnya. Lana Saria dari Badan Geologi menjelaskan bahwa erupsi ini dipicu oleh akumulasi energi magma di dalam perut gunung. Meskipun durasi terekamnya erupsi relatif singkat, kepulan abu tebal secara mendadak menunjukkan pelepasan energi yang cukup besar. Pemantauan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan pola aktivitas yang mungkin terjadi.

Dengan ketinggian sekitar 2.891 meter di atas permukaan laut, Gunung Marapi memiliki sejarah erupsi yang panjang. Penetapan Status Level II (Waspada) saat ini menegaskan bahwa potensi bahaya masih ada. Masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diminta untuk selalu mengikuti informasi resmi dan tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab. Mengingat status Level II (Waspada), Badan Geologi telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting untuk keselamatan masyarakat.

Larangan keras diberlakukan bagi siapa pun, termasuk masyarakat lokal, pendaki, maupun wisatawan, untuk memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius tiga kilometer dari pusat erupsi. Zona bahaya ini berpusat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki atau pengunjung atau wisatawan agar tidak memasuki di dalam wilayah radius 3 Km. Selain itu, warga yang bermukim di sekitar lembah, aliran, maupun bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi diimbau untuk selalu mewaspadai potensi ancaman sekunder.

Ancaman tersebut berupa aliranyang dapat terjadi terutama saat musim hujan. Kesiapsiagaan menghadapi lahar dingin sangat krusial untuk mencegah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Guna mengantisipasi dampak sebaran hujan abu vulkanik, publik diminta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan kesehatan. Penggunaan masker penutup hidung dan mulut menjadi sangat penting untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan abu.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengamankan sarana air bersih dari kontaminasi zat berbahaya yang terbawa oleh abu vulkanik.

