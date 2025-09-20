Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus: Status Awas, Imbauan untuk Masyarakat

Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan, dengan tujuh kali erupsi. Status gunung berada pada Level IV (Awas), dengan imbauan bagi masyarakat. Berita juga mencakup perkembangan lain seperti alutsista TNI, penunjukan komisaris Pertamina, berita teknologi, dan isu-isu sosial.

Dalam periode pengamatan selama enam jam pada hari Sabtu, dimulai pukul 06.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA, Gunung Lewotobi Laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur ( NTT ), menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Selama periode tersebut, tercatat tujuh kali erupsi dengan amplitudo antara 14.8 hingga 44.4 mm dan durasi yang bervariasi dari 23 hingga 614 detik. Erupsi ini menghasilkan kolom abu setinggi 1.000 hingga 2.500 meter, dengan warna abu-abu.

Selain itu, tremor menerus (Microtremor) juga terekam dengan amplitudo antara 14.8 hingga 22.2 mm, dengan dominasi pada 14.8 mm. Informasi ini disampaikan oleh Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Lewotobi Laki-laki, Yosef S Mboro, dalam laporannya yang diterima di Labuan Bajo pada Sabtu, 20 September 2025. Kondisi visual gunung menunjukkan kabut 0-II, dengan cuaca di sekitar gunung dilaporkan cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat, dengan suhu udara berkisar antara 31 hingga 32 derajat Celcius. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mencapai ketinggian 1.000 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah, yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang terus berlanjut.\Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Level IV (Awas). Sehubungan dengan status tersebut, masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius enam kilometer dari pusat erupsi dan tujuh kilometer pada sektor barat daya-timur laut. Peringatan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat dari potensi bahaya letusan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap tenang, mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Kewaspadaan terhadap potensi bahaya juga diperluas dengan mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi Desa Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker atau penutup hidung-mulut jika terjadi hujan abu vulkanik untuk melindungi sistem pernapasan dari dampak abu vulkanik yang berbahaya.





Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Status Awas NTT Bencana Alam

