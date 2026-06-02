Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus Dua Kali di Flores Timur

Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT, meletus dua kali pada Selasa pagi, 2 Juni 2026. Letusan pertama terjadi pada pukul 05.20 WITA, dengan abu vulkanik setinggi 600 meter di atas puncak. Gunung Lewotobi Laki-laki saat ini berstatus Level III atau Siaga.

Vibrasi yang dihasilkan beramplitudo maksimum 4.4 milimeter dengan durasi mencapai 157 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut. Setelah itu, pada pukul 07.47 WITA, gunung api setinggi 1.584 meter di atas permukaan laut itu kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter dari atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi 148 detik.

Gunung Lewotobi Laki-laki saat ini berstatus Level III atau Siaga. Plt. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius lima kilometer dari pusat erupsi. Masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi





