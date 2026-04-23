Gunung Dukono Kembali Erupsi di Halmahera Utara

Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Kamis, 23 April 2026, pukul 18.22 WIT. Tinggi kolom letusan mencapai 1.200 meter di atas puncak. Masyarakat diimbau untuk waspada dan menghindari area sekitar kawah.

Gunung Dukono di Halmahera Utara , Maluku Utara , kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dengan erupsi yang terjadi pada Kamis, 23 April 2026, pukul 18.22 WIT. Erupsi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian aktivitas yang telah terjadi sepanjang tahun 2026, di mana hingga tanggal tersebut, Gunung Dukono telah tercatat meletus sebanyak 72 kali.

Data yang diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa tinggi kolom letusan mencapai 1.200 meter di atas puncak gunung, setara dengan sekitar 2.287 meter di atas permukaan laut. Kolom abu yang dihasilkan teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas yang cukup tebal, bergerak ke arah barat laut. Hingga laporan ini disusun, erupsi masih terus berlangsung, menandakan bahwa gunung tersebut masih dalam fase aktif.

Menanggapi situasi ini, petugas Pos Pantau Gunung Bambang Sugiono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar Gunung Dukono untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas apapun di dalam radius 4 kilometer dari Kawah Malupang Warirang. Imbauan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh material vulkanik seperti abu, lahar, dan gas beracun.

Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk selalu menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut sebagai antisipasi terhadap ancaman bahaya abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Sebaran abu vulkanik sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin, sehingga area terdampak dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan kewaspadaan terus-menerus menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi ini. Status Gunung Dukono saat ini masih berada pada Level Waspada (Level II), yang berarti peningkatan aktivitas vulkanik dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pemantauan intensif terus dilakukan oleh PVMBG untuk mendeteksi perubahan aktivitas gunung dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Berdasarkan data pemantauan yang dilakukan pada Rabu, 22 April 2026, pukul 00.00-24.00 WIT, terdeteksi sebanyak 109 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo berkisar antara 6-34 mm dan durasi gempa antara 37.76-63.35 detik.

Selain itu, tercatat juga 1 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 11 mm, selisih waktu S-P 19.85 detik, dan durasi gempa 64.47 detik, serta 1 kali gempa Tremor Menerus dengan amplitudo 1-5 mm, dengan amplitudo dominan sebesar 2 mm. Data ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas seismik di Gunung Dukono, yang menjadi salah satu indikator potensi erupsi. PVMBG terus menganalisis data pemantauan untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil.

Erupsi Gunung Dukono sebelumnya, yang terjadi pada Rabu sore, 15 April 2026, juga menghasilkan kolom abu yang mencapai ketinggian 2.500 meter, menunjukkan potensi erupsi yang cukup besar. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak bencana





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jejak Inspiratif Kartini Modern di Pelosok Kolaka UtaraKisah Mispa Lewi Yt, seorang Mantri BRI yang berjuang memberdayakan ekonomi masyarakat di pegunungan Kolaka Utara, menunjukkan dedikasi perempuan Indonesia dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Read more »

Geger Penemuan Mayat Petani di Rawa Tubaba Lampung, Hilang Sejak SabtuMayat tersebut bernama Suandi (33), seorang petani asal Tiyuh Gunung Katun Malai.

Read more »

20 Tahun Terbengkalai, Stasiun Gunung Putri Direncanakan Kembali BeroperasiPemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengaktifkan kembali Stasiun Gunung Putri yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Stasiun yang berada di lintas Citayam–Nambo ini direncanakan terintegrasi dengan jaringan KRL Commuter Line Jabodetabek.

Read more »

PPG : Aktivitas tektonik Gunung Lewotolok meningkatPos Pengamatan Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan aktivitas tektonik di puncak gunung tersebut terpantau ...

Read more »

Gunung Dukono Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik Tebal Setinggi 1.300 MeterGunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali erupsi pada pada Rabu siang (22/4/2026).

Read more »

Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Kamis Pagi 23 April 2026, Kolom Abu Capai 1.800 MeterGunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT, kembali erupsi pada Kamis pagi (23/4/2026), pukul 07.21 Wita.

Read more »