Guntur Romli menilai perlawanan Listyo Sigit Prabowo sia-sia karena aturan KKEP dapat diubah oleh Kapolri baru. Simak analisis lengkap dampak hukum dan sikap mantan Kapolri.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Guntur Romli, menyampaikan pendapatnya mengenai ketidakhadiran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang Komisi Kode Etik Polri ( KKEP). Dalam diskusi yang tayang pada Senin (30/11/2026), Guntur menegaskan bahwa sikap perlawanan yang ditunjukkan oleh Listyo Sigit melalui pemblokiran kehadiran tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak efektif dan tanpa makna.

Keputusan Listyo Sigit untuk tidak menghadiri proses panggilan pertama sidang etik pada Kamis (26/11/2026) menjadi sorotan utama setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. Majelis Kode Etik kemudian mengagendakan panggilan kedua untuk tanggal Senin (30/11/2026) sebagai langkah lanjutan dari proses hukum tersebut.

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Analisis Kewenangan Aturan KKEP oleh Kapolri

Ketidakhadiran Listyo Sigit dinilai sia-sia karena mekanisme peraturan yang berlaku dalam sidang KKEP memiliki fleksibilitas tinggi. Guntur Romli menjelaskan bahwa jika peraturan yang digunakan saat ini adalah Perkap yang ditandatangani oleh Listyo Sigit ketika ia masih menjabat sebagai Kapolri, maka secara teknis ia tidak dapat diadili menggunakan aturan lama tersebut. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat diatasi melalui perubahan regulasi.

Untuk mengatasi potensi hambatan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah mengambil wewenangnya untuk mengubah aturan tersebut. Guntur menekankan bahwa karena peraturan lama ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara, maka Kapolri yang baru juga memiliki hak penuh dan kewenangan untuk membuat aturan baru yang lebih sesuai. Perubahan ini menunjukkan bahwa perlawanan hukum dapat dikalahkan melalui prosedur administratif yang sah.

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Guntur menambahkan bahwa jika ada pihak yang mencoba melakukan perlawanan, hal itu pada dasarnya sia-sia karena aturan tersebut sangat bergantung pada siapa yang sedang menjabat sebagai Kapolri. Oleh karena itu, otoritas eksekutif kepolisian dapat segera menyesuaikan regulasi untuk memastikan proses penegakan kode etik berjalan lancar tanpa terhalang oleh aturan lama yang mungkin menguntungkan tersangka.

Sikap Mentari dan Perspektif Mantan Perwira Tinggi

Menanggapi alasan di balik ketidakhadiran tersebut, Guntur Romli mengutip pendapat mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi. Ito Sumardi menduga bahwa Listyo Sigit mungkin tidak hadir karena rasa malu. Guntur juga menyertakan pandangan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol (Purn) Anton Charlian, yang menyebut faktor harga diri sebagai motivasi utama di balik ketiadaan eks Kapolri tersebut.

Menurut Anton Charlian, rasa malu itu muncul karena Listyo Sigit harus menghadapi sidang di mana hadirenya mungkin terdiri dari teman-teman atau bawahan lamanya. Situasi ini dinilai menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi mantan pejabat tinggi tersebut, sehingga memilih untuk menghindari interaksi langsung dengan mereka yang pernah berada di bawah komandonya.

Selain itu, Guntur Romli menyatakan persetujuan dengan pernyataan Komjen Pol (Purn) Susno Duaji, mantan Kabareskrim lainnya, yang menekankan bahwa Listyo Sigit seharusnya datang ke sidang untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai mantan pemimpin. Susno Duaji sebelumnya pernah menyatakan bahwa ikan membusuk dari kepalanya, dan pernyataan itu kini terbukti berlaku untuk dirinya sendiri.

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Dampak Hukum dan Langkah Selanjutnya KKEP

Ketidakhadiran Listyo Sigit dalam panggilan pertama sidang etik dianggap tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mau bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks penegakan hukum dan integritas kepolisian, kehadiran tersangka dalam proses etik sangat krusial untuk menunjukkan kehendak baik dan transparansi. Ketidakhadiran ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk penghindaran dari kewajiban moral dan hukum.

Proses sidang etik KKEP akan berlanjut dengan panggilan kedua yang dijadwalkan pada Senin (30/11/2026). Perubahan peraturan oleh Kapolri Suyudi Ario Seto membuka jalan bagi kelancaran proses ini tanpa hambatan regulasi yang lama. Langkah ini memastikan bahwa meskipun ada perlawanan dari pihak tersangka, proses penegakan kode etik profesi dapat tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan berwibawa.