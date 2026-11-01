Gula Padi Buka Cabang Keempat di Surabaya, Ekspansi ke Jawa Timur

Gula Padi membuka gerai keempat di Surabaya sebagai strategi ekspansi ke Jawa Timur. Aldo Jovian Hendriyanto menyebut potensi pasar kuliner nusantara yang besar menjadi alasan utama keputusan tersebut.

Gula Padi resmi membuka gerai keempatnya di Kota Surabaya, yang sekaligus menjadi lokasi pertamanya di wilayah Jawa Timur. Langkah ekspansi strategis ini dilakukan oleh Gula Padi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat di Kota Pahlawan.

Strategi Ekspansi ke Surabaya

Aldo Jovian Hendriyanto dari Jatim Grup menjelaskan bahwa keputusan untuk masuk ke pasar Surabaya didasarkan pada respons masyarakat yang sangat luar biasa terhadap kehadiran merek mereka. Melihat potensi tersebut, mereka memutuskan untuk membawa usaha ini ke Jawa Timur dan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat.

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Sebelum ekspansi ini, Gula Padi telah beroperasi di tiga lokasi utama, yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Kota Bandung. Surabaya menjadi langkah logis berikutnya untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen di Pulau Jawa.

Konsep Kuliner Nusantara yang Inklusif

Gula Padi berfokus pada penyajian makanan khas Nusantara dengan konsep yang tidak eksklusif. Aldo menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah menciptakan tempat makan yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa hambatan.

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Untuk menjaga kualitas rasa, semua makanan dimasak setelah pelanggan memesan. Konsep memasak saat itu juga diterapkan demi memastikan kesegaran dan kelezatan hidangan yang disajikan kepada setiap tamu yang berkunjung.

Daftar Menu Favorit dan Pilihan Kuliner

Koleksi menu yang ditawarkan sangat beragam, mencakup Nasi Goreng, berbagai olahan ayam, Nasi Ayam Suwir, dan Olahan Kulit Ayam. Pelanggan juga memiliki pilihan aneka mie seperti Mie Aceh dan Mie Rebus yang memiliki cita rasa khas Nusantara.