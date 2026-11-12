Guguran Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming di PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menghentikan perkara suket Gibran Rakabuming Raka karena objek sengketa dicabut Kemendikdasmen setelah putusan kasasi MA. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menjatuhkan putusan gugur dengan biaya perkara Rp 457.000 ditanggung penggugat PT Mercy Toga Kirana pada Kamis, 12 November 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi mengakhiri pemeriksaan perkara sengketa administrasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur secara hukum.

Putusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi pada sidang yang digelar di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Alasan utama penghentian perkara ini adalah karena objek sengketa, yaitu surat keterangan penyetaraan tersebut, telah dicabut keberlakuannya oleh pemerintah.

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Mekanisme Penghentian Perkara di PTUN

Prosedur sidang di PTUN Jakarta dimulai pada pukul 10.00 dengan agenda utama pembacaan replik secara elektronik dari pihak penggugat serta penyerahan tambahan bukti secara konvensional oleh kedua belah pihak. Namun, jalannya pemeriksaan hukum terhenti ketika kedua belah pihak mengajukan permohonan untuk menghentikan perkara.

Permohonan ini diajukan secara bersama-sama oleh kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, serta perwakilan tergugat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Majelis hakim kemudian menunda sidang selama tiga jam untuk melakukan musyawarah dalam memeriksa permohonan tersebut.

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Setelah melalui proses diskusi internal, majelis hakim memutuskan bahwa ruang untuk pemeriksaan fakta atau pembuktian tambahan tidak lagi terbuka. Karena objek sengketa telah hilang akibat pencabutan surat, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk melanjutkan proses persidangan lebih lanjut.

Perspektif Aktor Kunci dan Pihak Terkait

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah memprediksi dengan tepat hasil dari sidang ini. Ia menekankan bahwa pencabutan surat keterangan oleh Kemendikdasmen membuat objek sengketa menjadi tidak ada, sehingga majelis hakim tidak dapat memeriksa apa pun lagi.

Prediksi Yusril Ihza Mahendra tersebut didasarkan pada logika hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa perkara gugatan tidak mungkin dijalankan tanpa adanya objek sengketa yang sah. Keputusan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi sebelumnya juga telah membatalkan surat keterangan tersebut yang diterbitkan pada tahun 2019.

Dalam penjelasannya, Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyebutkan bahwa putusan gugur ini juga diambil untuk menghentikan polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu tugas pemerintah. Menurut Rahmadi, hukum di Indonesia harus berada bersama rakyat dan mampu menjawab tuntutan demokrasi dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

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Dampak Konkret bagi Jabatan dan Kebijakan

Keputusan hukum ini memiliki implikasi langsung terhadap status kepegawaian dan jabatan publik Gibran Rakabuming Raka. Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.16, Gibran menyerahkan surat pernyataan resmi berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri diambil atas permintaan sendiri demi menjaga kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan petikan surat yang diterima, yang berisi keyakinan Gibran bahwa negara perlu dijaga melebihi dirinya sendiri.

Majelis hakim PTUN juga menetapkan aturan biaya perkara sebagai bagian dari putusan gugur tersebut. Pengadilan mewajibkan penggugat, PT Mercy Toga Kirana, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 457.000 sebagai konsekuensi hukum atas berhentinya pemeriksaan perkara ini di tingkat pengadilan tata usaha negara.