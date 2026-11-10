Gugun El Guyanie: Hak Angket DPR Jadi Langkah Tepat Uji Keabsahan Gibran

Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga menguraikan langkah konstitusional yang dapat ditempuh DPR melalui hak angket dan hak menyatakan pendapat terkait polemik status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keabsahan status Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan utama di tengah unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari Aliansi Rakyat Menggugat di Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 9 November 2026. Gelombang penolakan ini memicu perdebatan mendalam mengenai mekanisme konstitusional yang layak ditempuh untuk menjawab polemik penerbitan Surat Keterangan (SUKET) penyetaraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Analisis Mekanisme Hak Angket DPR

Profesor Gugun El Guyanie, yang juga merupakan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dapat menempuh jalur Hak Angket untuk menyelidiki secara mendalam isu yang sedang berkembang. Gugun El Guyanie menjelaskan bahwa instrumen hak angket memiliki fungsi spesifik yang tepat digunakan untuk menelusuri proses administratif dan hukum di balik penerbitan dokumen SUKET tersebut. Mekanisme ini memungkinkan anggota parlemen untuk memeriksa saksi dan ahli guna mengungkap是否存在 unsur pelanggaran hukum dalam proses administrasi kependidikan.

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Pakar hukum dari lembaga pendidikan tinggi tersebut menekankan bahwa Hak Angket tidak boleh dianggap sekadar formalitas, melainkan alat penyelidikan yang substantif. Melalui proses ini, DPR dapat mengonfirmasi bagaimana dasar amar putusan Mahkamah Agung (MA) diterapkan dalam konteks penerbitan dokumen penyetaraan. Penyelidikan mendalam ini bertujuan untuk membedah是否存在 kemungkinan adanya kelalaian atau kesengajaan dari para pejabat di lingkungan Kemendikdasmen yang terlibat dalam proses verifikasi dan penerbitan dokumen krusial tersebut.

Prosedur Lanjutan Hak Menyatakan Pendapat

Bila hasil dari pansus Hak Angket menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum serius atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan formal seorang wakil presiden, langkah selanjutnya adalah pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Gugun El Guyanie menerangkan bahwa kesimpulan dari penyelidikan hak angket dapat menjadi landasan kuat untuk melanjutkan proses ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini merupakan tahap kritis dalam dinamika politik pemakzulan yang melibatkan penentuan nasib jabatan高位 negara.

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Namun, Gugun El Guyanie juga mencatat bahwa DPR tidak terikat mutlak untuk menunggu hasil akhir Hak Angket sebelum mengambil tindakan. Badan legislatif memiliki kewenangan untuk langsung mengusulkan HMP jika memiliki dokumen hukum yang sudah sah dan mengikat, seperti putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Pendekatan alternatif ini memberikan fleksibilitas strategis bagi DPR untuk merespons perkembangan isu dengan lebih cepat, meskipun tetap berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Dinamika Calon Wapres Pengganti Gibran

Selain fokus pada mekanisme ketatanegaraan seperti Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat, isu strategis lainnya yang sangat dinamis adalah penentuan nama-nama calon wakil presiden pengganti. Jika proses pemakzulan atau penggantian posisi berjalan, Presiden Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR RI. Gugun El Guyanie menyoroti bahwa keputusan mengenai nama-nama ini akan menjadi momen politik yang sangat krusial dan menentukan keseimbangan kekuatan di legislatif.

Penentuan dua calon wakil presiden pengganti ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kalkulasi politik masa depan. Gugun El Guyanie mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subanto akan memilih kandidat dari partai koalisi saat ini atau justru mengajak partai politik non-koalisi untuk membentuk aliansi baru menjelang tahun 2029. Pilihan strategis dalam memilih dua calon wakil presiden tersebut akan sangat mempengaruhi dinamika politik nasional dan stabilitas pemerintahan di tahun-tahun mendatang.