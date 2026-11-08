Gugatan Pembalut ke MK: Tuntutan Pembebasan PPN 11% dari Mahkamah Konstitusi

Polemik PPN 11% pada pembalut memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kelompok sipil dan Komnas Perempuan mendesak agar pembalut dikategorikan sebagai kebutuhan esensial yang bebas pajak.

Gugatan uji materi terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% pada produk pembalut telah resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (04/11). Langkah ini diambil oleh seorang perempuan pemohon yang mendesak agar produk kebersihan menstruasi tersebut dimasukkan ke dalam daftar barang kebutuhan esensial yang bebas pajak, setara dengan beras, telur, buah, dan sayuran.

Momentum hukum ini menandai peralihan polemik sosial media menjadi diskusi konstitusional yang mendalam. Masyarakat sipil menilai bahwa pembebanan pajak terhadap kebutuhan biologis rutin perempuan ini bukan sekadar masalah fiskal, melainkan isu hak dasar dan kesejahteraan. Gugatan ini menuntut klarifikasi status hukum pembalut sebagai barang yang wajib dikenai pajak versus barang primer yang dikecualikan.

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Mekanisme Pajak dan Regulasi Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengenaan PPN 11% pada pembalut dan tampon merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang berlaku atas konsumsi barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penerapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, yang secara eksplisit mengategorikan pembalut dan tampon sebagai Barang Kena Pajak (BKP).

DJP berargumen bahwa tidak adanya pengecualian dalam regulasi tersebut membuat pembalut masuk dalam kategori yang wajib dikenai pungutan negara. Penegakan aturan ini dilakukan secara konsisten untuk menjaga kepatuhan pajak domestik. Namun, posisi pemerintah ini berbenturan langsung dengan permintaan pemohon agar pembalut mendapatkan perlakuan khusus layaknya komoditas pangan pokok.

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Posisi Masyarakat dan Dukungan Komnas Perempuan

Khoirun Niswatin yang membeli pembalut di sebuah warung menyatakan bahwa produk tersebut adalah kebutuhan pokok yang seharusnya tidak dikenakan pajak. Pernyataan ini mencerminkan pandangan banyak warganet dan kelompok sipil yang menganggap pembalut sebagai barang wajib yang tak terhindarkan bagi perempuan.

Komnas Perempuan memberikan dukungan penuh terhadap langkah warga yang menggugat pajak pembalut ke Mahkamah Konstitusi. Seorang komisioner lembaga ini menilai bahwa gugatan ini berpotensi membuka pembahasan luas mengenai produk kesehatan menstruasi lainnya, seperti tampon. Produk-produk tersebut dinilai sama-sama vital bagi perempuan dan layak mendapat fasilitas bebas PPN demi mendukung kesehatan reproduksi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan, Arifah Fauzi, juga menegaskan bahwa pembalut bukanlah barang mewah. Ia menyatakan bahwa harga produk kebersihan menstruasi yang terjangkau bagi kelompok rentan adalah hal yang sangat diperlukan dalam kebijakan negara. Tuntutan pembebasan pajak juga diperluas mencakup barang kebutuhan lain seperti popok, susu, dan berbagai kebutuhan bayi lainnya yang dinilai semestinya tidak dibebani pajak.

Dampak Ekonomi pada Kelompok Miskin dan Panti Asuhan

Dampak nyata pembebanan PPN ini sangat terasa bagi keluarga berpenghasilan rendah. Anis, seorang penjual sayur di kawasan Jagir Sidoresmo, memikul beban ekonomi ganda. Dengan laba rata-rata Rp50.000 per hari, ia harus menghidupi dua anak dan suami yang penyandang disabilitas. Anis juga bekerja menjaga balita tetangga untuk menambah penghasilan keluarga.

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Setiap bulan, Anis dan putri sulungnya membutuhkan pembalut dengan biaya hampir Rp50.000. Bagi Anis, nominal tersebut setara dengan biaya makan keluarga selama dua hari. Ia pernah terpaksa meminta maaf kepada anaknya karena uang saku anak digunakan untuk membeli pembalut saat dagangannya sepi. Ketidaktahuannya bahwa pembalut dikenai PPN 11% baru tersingkap belakangan, menambah rasa kecewa terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak memihak kaum marginal.

Di Panti Asuhan Ar Rahman Ar Rahim di Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, persoalan serupa muncul dalam skala lebih besar. Sekitar 20 anak perempuan penghuni panti membutuhkan pembalut setiap bulannya. Pengelola panti mengalokasikan sedikitnya Rp342.000 untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengasuh Lailatul Irmawati menyebut bahwa setiap rupiah yang用于 membeli pembalut mengurangi ruang untuk kebutuhan lain seperti beras dan pendidikan anak asuh.

Lailatul Irmawati menyiasati pengeluaran dengan membeli pembalut secara grosir dan memilih produk termurah, namun kebutuhan itu tetap tidak bisa dihilangkan dari daftar belanja prioritaskan. Ia menegaskan bahwa jika pembalut dianggap sebagai kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya ada pajak yang memberatkan institusi perawatan sosial. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa beban PPN 11% memiliki konsekuensi sosial yang signifikan bagi keberlangsungan hidup kelompok rentan.