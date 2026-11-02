Gugatan Konstitusi Pembalut Bebas PPN: WNI Minta Kriteria Pajak Adil

Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Berita Matondang yang menuntut pembalut menstruasi dibebaskan dari PPN karena dianggap kebutuhan esensial biologis wanita.

Seorang Warga Negara Indonesia bernama Berita Matondang telah resmi mengajukan permohonan pengujian konstitusional terkait kebijakan perpajakan di Indonesia. Gugatan ini ditujukan terhadap Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 serta Penjelasan Pasal 16 B ayat 1a huruf j angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Permohonan tersebut secara resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada Senin tanggal 2 November 2026.

Masalah Konstitusional Produk Sanitasi

Pemohon mengemukakan bahwa produk pembalut menstruasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, belum terdapat jaminan normatif yang memadai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan kriteria objektif, rasional, dan proporsional. Hal ini termasuk pertimbangan terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi yang timbul dari proses biologis perempuan. Ketiadaan jaminan normatif tersebut berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan, sebagaimana tertulis dalam gugatan yang dikutip pada Senin 2 Oktober 2026.

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Kebutuhan Biologis vs Preferensi Konsumsi

Persoalan konstitusional utama yang diajukan pemohon adalah apakah kriteria untuk menentukan barang kebutuhan pokok yang mendapat fasilitas PPN sudah memberikan kepastian hukum yang adil. Hal ini dihadapkan pada kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari dan berkaitan langsung dengan kebersihan serta kesehatan manusia. Berita Matondang menegaskan bahwa pembalut merupakan produk yang dibutuhkan untuk mengelola menstruasi secara higienis. Kebutuhan terhadap produk tersebut bukan semata-mata didasarkan pada pilihan atau preferensi konsumsi, melainkan berkaitan dengan proses biologis yang berlangsung secara berkala. Dengan demikian, terdapat karakteristik objektif yang patut dipertimbangkan dalam menentukan apakah produk sanitasi menstruasi termasuk kebutuhan esensial yang layak memperoleh fasilitas perpajakan.

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Beban Administrasi dan Perbandingan Internasional

Pemohon memahami bahwa negara memiliki kewenangan untuk menentukan barang yang memperoleh fasilitas PPN dengan mempertimbangkan penerimaan negara, kemampuan administrasi, dan kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk menyelenggarakan kebijakan perpajakan secara rasional dan adil. Ketika fasilitas diberikan kepada barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok, penentuan kategori tersebut semestinya mempertimbangkan karakter kebutuhan yang relevan. Hal ini mencakup kebutuhan sanitasi menstruasi yang timbul dari proses biologis dan berhubungan dengan kesehatan serta kebersihan. Pemohon turut membandingkan kebijakan pengenaan pajak terhadap pembalut di Indonesia dengan beberapa negara lain. Misalnya, Malaysia yang memberlakukan kebijakan pajak penjualan (sales tax) sebesar 0 persen untuk pembalut, tampon, hingga pembalut tipis atau panty liner.

Tuntutan Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus dua hal utama. Pertama, menyatakan Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Syaratnya adalah sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi. Kedua, menyatakan Penjelasan Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga bertentangan dengan UUD 1945. Penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa rincian barang kebutuhan pokok tidak bersifat limitatif, serta penentuan barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial termasuk produk sanitasi menstruasi. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya menurut prinsip ex aequo et bono.