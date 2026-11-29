Pemerintah Malaysia menuntut Google karena gagal hapus konten berbahaya, namun Perdana Menteri memastikan proyek investasi senilai 15 miliar dolar AS tetap berjalan aman.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa gugatan hukum senilai 146 juta dolar Amerika Serikat terhadap Google tidak akan mengganggu rencana investasi besar raksasa teknologi tersebut di negaranya. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia ( MCMC) resmi mengumumkan gugatan ini pada 25 November 2026, namun kepala pemerintahan memastikan bahwa jalur investasi strategis tetap berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan politik.

Detail Gugatan dan Kelalaian Platform YouTube

MCMC menuduh Google dan anak perusahaannya, YouTube, gagal menangani konten berbahaya secara memadai di dalam platformnya. Gugatan senilai 146 juta dolar AS atau setara dengan Rp 2,68 triliun ini diajukan karena kelambatan respons perusahaan terhadap laporan pelanggaran yang telah disampaikan sebelumnya.

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Anwar Ibrahim menyoroti bahwa Google lamban dalam menanggapi sejumlah pengaduan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus spesifik, laporan yang disampaikan oleh otoritas Malaysia tidak mendapat respons hingga enam bulan lamanya. Ketidakaktifan ini dianggap sebagai bentuk kelalaian yang merugikan keamanan siber nasional.

Posisi Google dan Interaksi dengan Otoritas

Anwar Ibrahim membela posisi bahwa gugatan hukum ini tidak akan memengaruhi investasi teknologi di Malaysia. Ia menegaskan bahwa ada kasus perjudian online yang telah dilaporakan secara resmi kepada pihak Google, namun setelah enam bulan berlalu, tidak ada tindakan perbaikan atau penghapusan konten yang dilakukan oleh platform tersebut.

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Pihak MCMC juga menuding YouTube tidak mengambil langkah proaktif terhadap konten berbahaya yang dipublikasikan oleh seorang blogger lokal yang kontroversial. YouTube dianggap gagal menghapus materi yang melanggar standar konten meskipun sudah adanya indikasi pelanggaran berat yang berulang.

Rencana Investasi 15 Miliar Dolar AS dan Infrastruktur Data

Di tengah ketegangan hukum ini, Google baru-baru ini mengumumkan rencana investasi senilai 15 miliar dolar AS atau Rp 275,63 triliun di Malaysia. Investasi raksasa ini dialokasikan untuk membangun pusat data (data center) dan infrastruktur teknologi lainnya dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Rencana investasi terbaru ini merupakan perluasan dari komitmen investasi awal senilai 2 miliar dolar AS atau Rp 36,75 triliun yang diumumkan pada tahun 2024. Malaysia kini diposisikan sebagai pusat pembangunan data center dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Tenggara, menarik minat besar dari perusahaan teknologi global.

Konfirmasi Kolaborasi dan Langkah Masa Depan

Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Presiden sekaligus Chief Investment Officer Google, Ruth Porat, pada Kamis, 26 November 2026. Dalam percakapan tersebut, Ruth Porat memberikan jaminan bahwa Google akan bekerja sama penuh untuk mengatasi persoalan hukum dan keamanan konten yang sedang ditangani oleh MCMC.

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Pemerintah Malaysia juga telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah platform media sosial besar lainnya, termasuk TikTok. Langkah ini diambil atas dugaan kegagalan platform-platform tersebut dalam menghapus konten yang dianggap sangat ofensif dan berbahaya bagi masyarakat.